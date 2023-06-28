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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مي سليم تهنئ متابعيها بحلول عيد الأضحى المبارك عبر إنستجرام

مي سليم
مي سليم

هنأت الفنانة مي سليم متابعيها بمناسبة عيد الأضحى المبارك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

 

 

وشاركت مي سليم صورة جديدة لها بإطلالة متميزة مرتدية بلوزة سوداء ومعتمدة علي المكيب الهادي الذي أبرز جمال وجهها وانسدال خصلات شعرها الصفراء علي كتفيها.

 

وكتب مي سليم:"كل سنه وانتو طيبين عيد سعيد".

 

 

ويذكر أنه قد تعرضت الفنانة مي سليم لحادث سير على الطريق الدائري باتجاه المعادي؛ نتيجة تصادم بين 4 سيارات، كانت سيارتها من بينها، حيث تدمرت بالكامل.

 

 

 

آخر أعمال مي سليم

آخر أعمال مي سليم، هي أغنية "بنتي"، من كلمات محمود عبد الله، لحن محمدي، توزيع أحمد أمين، ومن إنتاج آلاء لاشين، وروجت "مي" لها، قبل طرحها في وقت سابق، وشوقت جمهورها لـ الأغنية.

 

وظهرت مي وهي ترتدي فستانًا منفوشا باللون البيج، واعتمدت مكياجا يبرز جمالها، وتسريحة شعر مناسبة لجلسة التصوير التي خضعت لها.

 

أغاني مي سليم

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