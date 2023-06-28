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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رعب من كارثة محتملة.. 600 مدرسة في بريطانيا معرضة لخطر الانهيار

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

كشف تقريرا جديدا، أن المتخصصين يجرون فحوصات عاجلة على ما يقرب من 600 مدرسة في بريطانيا تم تصنيفها على أنها معرضة لخطر الانهيار الهيكلي المحتمل بسبب الخرسانة المتهالكة، مع عدم إدراك الكثيرين لخطر مبانيهم، بحسب ما نقلته صحيفة الجارديان البريطانية.

 

من جهتها، حددت وزارة التعليم 572 مدرسة حتى الآن حيث تعتقد أن الخرسانة الخلوية المعقَدة، وهي مادة بناء تتدهور بمرور الوقت وتكون عرضة للفشل المفاجئ، ربما تم استخدامها أثناء البناء.

تم تأكيد وجود الخرسانة الخلوية المعقَدة في 65 مدرسة بعد 196 دراسة استقصائية، منها 24 تتطلب إجراءات طارئة، وفقًا لتقرير صادر عن مكتب التدقيق الوطني. وقد اعتبر الخطر كبيرًا لدرجة أن عددًا من المدارس اضطر إلى الإغلاق، إما كليًا أو جزئيًا، بينما تطلب البعض الآخر دعمًا طارئًا بسبب مخاوف من الانهيار.

من المتوقع أن يزداد العدد الإجمالي للمباني المدرسية المعرضة للخطر بشكل كبير، حيث أن وزارة التعليم لا تملك حتى الآن صورة كاملة عن انتشار وحالة هذة الخرسانة في المدارس. ومع ذلك، كانت المخاطر واضحة منذ انهيار مفاجئ لسقف مدرسة ابتدائية في جريفسيند في عام 2018.

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