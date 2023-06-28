الأرصاد تكشف عن حالة الطقس أول أيام عيد الأضحى

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الأربعاء، أول أيام عيد الأضحى المبارك، يشهد طقسا معتدل الحرارة فى الصباح الباكر على كافة الأنحاء، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدلا ليلا على كافة الأنحاء.



وأضافت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية لبرنامج صباح الخير يا مصر، المذاع عبر القناة الأولى، اليوم الأربعاء، أن اليوم يشهد نشاط رياح على بعض المناطق، وشبورة مائية خفيفة على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مع وجود ارتفاع فى نسب الرطوبة نهارا منا يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح من 2: 3 درجات.



درجات الحرارة



وتابعت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أنه بالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 23، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 21 درجة، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 21، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 25، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 27، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 28.