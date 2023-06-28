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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

17 درجة مرة واحدة|الأرصاد تفجر مفاجأة بطقس أول أيام عيد الأضحى 2023

حالة الطقس
حالة الطقس

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء،  أول أيام عيد الأضحى 2023، إذ  يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الفارق في درجات الحرارة بين العظمى والصغرى يصل إلى 17 درجة على بعض مناطق الجمهورية.

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حالة الطقس على القاهرة 

وأما عن حالة الطقس على القاهرة  فكشفت الأرصاد أنه يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

وكشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات تليفزيونية،  أننا بدأنا هذا الأسبوع بارتفاع فى نسب الرطوبة، مع ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة خلال فترة النهار، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يستمر هذا الطقس اليوم وعلى مدار الأيام القادمة، حتي مطلع الأسبوع القادم، ولكن تعتبر درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية لها فى مثل هذا الوقت من العام.

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ونصحت المواطنين بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة، بالإضافة إلى ارتداء ملابس قطنية وفاتحة وتناول كميات كبيرة من المياه والسوائل.

شديد الحرارة

كما كشفت هيئة الأرصاد في نشرته اليومية عن حالة الطقس أن الأجواء شديدة الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود طقس معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء، حيث تسجل الوادي الجديد العظمى 42 بينما تسجل الصغرى 25 بفارق 17 درجة كاملة.

شديد الحرارة

ظاهرة جوية 

وعن الظواهر الجوية فكشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وضمن نشرة حالة الطقس التي تصدرها هيئة الأرصاد، بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من 1.25 متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.5متر إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

حالة الطقس أيام العيد 

وأعلنت هيئة الأرصاد عن حالة الطقس أيام العيد حيث يسود  طقس معتدل في الصباح ،  حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد..بينما يسود طقس معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 34 23
العاصمة الإدارية 34 22
6 أكتوبر 35 23
بنهــــا 34 23
دمنهور 33 22
وادي النطرون 34 22
كفر الشيخ 32 22
المنصورة 34 23
الزقازيق 34 22
شبين الكوم 34 23
طنطا 34 23
دمياط 30 21
بورسعيد 31 22
الإسماعيلية 35 22
السويس 34 23
العريش 31 22
رفح 30 21
رأس سدر 38 25
نخل 35 18
كاترين 32 16
الطور 36 26
طابا 34 26
شرم الشيخ 38 28
الإسكندرية 30 21
العلمين الجديدة 30 22
مطروح 29 21
السلوم 29 22
سيوة 35 22
رأس غارب 37 27
الغردقة 38 28
سفاجا 37 26
مرسى علم 37 26
شلاتين 38 28
حلايب 34 27
أبو رماد 36 27
رأس حدربة 34 28
الفيوم 35 22
بني سويف 35 23
المنيا 36 22
أسيوط 37 23
سوهاج 38 25
قنا 41 27
الأقصر 42 27
أسوان 42 28
الوادي الجديد 42 25
أبوسمبل 41 27
 

 

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