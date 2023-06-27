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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو| تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس في العيد.. وأحمد موسى يعلن مفاجأة على الهواء

صدى البلد

تناولت برامج التوك شو العديد من الموضوعات الهامة خلال الساعات الماضية، نرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

سمير مرقص: تصاعدت المخاوف من الإخوان في 2005 بعد فوزهم بـ88 مقعدا
قدم الدكتور سمير مرقص، الكاتب والمفكر السياسي، شهادته عن جماعة الإخوان الإرهابية، والتي تسبق ثورتي  25 يناير، و30 يونيو بكثير .

حسام عبدالغفار: مبادرة "100 يوم صحة" تأكيد على اهتمام الرئيس بالمواطن
قال حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، إن مبادرة 100 يوم صحة، هي تعبير عن اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بصحة المواطنين، وإنه يضعها على قمة أولوياته.

لأول مرة.. أحمد موسى يعلن عن مفاجأة تحدث يوم الجمعة القادمة.. فيديو
أعلن الإعلامي أحمد موسى، أنه سيحتفل يوم الجمعة القادمة بذكرى ثورة 30 يونيو.

"خدوا بالكم".. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس في العيد
قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس في العيد ستكون مستقرة بشكل كبير، إذ أن درجات الحرارة ستكون حول المعدلات الطبيعية مثل هذا الوقت من العام، إذ أن هذا الأسبوع شهد ارتفاع طفيف في درجات الحرارة من درجة إلى اثنين عن الأسبوع الماضي، وهذا مستمر حتى مطلع الأسبوع القادم.

محافظ الإسكندرية يفجر مفاجأة مدوية عن العقار المنهار
كشف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، آخر تطورات العقار المنهار  في الإسكندرية والمكون من 13 طابقا، مشيرا إلى أن العمل مستمر، والمعدات تعمل بسرعة.

بعد عقار الإسكندرية.. عمرو أديب: مصيبة كبرى ولازم نتحرك بسرعة
شن الإعلامي عمرو أديب، هجوما حادا انهيار عقار في الإسكندرية، مكون من 14 دور، مشيرا إلى أن هذا الأمر سبب صدمة لكل المصريين بحجم الكارثة.

أحمد موسى: القبض على مقاول ومالك الدور 14 بعقار سيدي بشر بالإسكندرية
وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "مصر أمني أبلغنا بمعلومات مهمة وهي أن أجهزة الأمن ألقت القبض على مالك العقار، والمقاول الذي قام بإنشاءات في الطابق الـ14".

روج للسياحة بشكل رائع.. تفاصيل جولة التيكتوكر نويل روبنسون في مصر
روج التيكتوكر الالماني الشهير نويل روبنسون، للسياحة في مصر، بتصويره لعدد كبير من مقاطع الفيديو في أشهر المعالم السياحية في مختلف محافظات الجمهورية .

هل يجوز للرجل صلاة العيد بجوار المرأة حتى لو كانت زوجته؟.. رد حاسم من وزير الأوقاف
كشف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، تفاصيل إقامة صلاة العيد الأضحى، مشيرا إلى أن صلاة العيد العام الحالي تقام وفق قواعد واضحة ومحددة.

 

100 يوم صحة 25 يناير 30 يونيو اهتمام الرئيس أحمد موسى الدكتور محمد مختار جمعة

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