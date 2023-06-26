روج للسياحة بشكل رائع.. تفاصيل جولة التيكتوكر نويل روبنسون في مصر

روج التيكتوكر الالماني الشهير نويل روبنسون، للسياحة في مصر، بتصويره لعدد كبير من مقاطع الفيديو في أشهر المعالم السياحية في مختلف محافظات الجمهورية .

ويحظى التيكتوكر الشهير بمتابعة الملايين على منصات التواصل الاجتماعي، وقوبلت زيارته إلى مصر بترحاب كبير.

وكان نويل روبنسون قد وصل إلى مصر منذ عدة أيام لقضاء إجازته، وشارك متابعيه عبر صفحته الرسمية على تيك توك فيديوهات يقوم فيها بتنفيذ رقصته الشهيرة في العديد من المناطق السياحية، وهو ما لاقى تفاعلاً كبيراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وانتشرت العديد من الفيديوهات للبلوجر الألماني نويل روبنسون وهو يروج للسياحة في مصر، وذلك من خلال رقصته الشهيرة، بعد أن اختار مصر لتكون وجهته السياحية لقضاء عطلته.

ويشتهر البلوجر الألماني نويل روبنسون بحركاته الراقصة، فقد نشر فيديو له خلال رقصه على إحدى الأغاني المصرية الشعبية، ليحقق شهرة واسعة لدى المصريين.

ويعد روبنسون من أشهر البلوجرز على التيك توك، ويضم حسابه حوالي أكثر من 30 مليون متابع، ولديه 3.8 مليون متابع على “إنستجرام”.