عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

روج للسياحة بشكل رائع.. تفاصيل جولة التيكتوكر نويل روبنسون في مصر

نويل روبيسون
نويل روبيسون

روج التيكتوكر الالماني الشهير نويل روبنسون، للسياحة في مصر، بتصويره لعدد كبير من مقاطع الفيديو في أشهر المعالم السياحية في مختلف محافظات الجمهورية .

 

مطار القاهرة يستقبل التيك توكر الألماني نويل روبنسون بعد انتهاء زيارته في أسوان

بملابس بكار ورشيدة.. البلوجر نويل روبنسون يثير الجدل من أسوان

ويحظى التيكتوكر الشهير بمتابعة الملايين على منصات التواصل الاجتماعي، وقوبلت زيارته إلى مصر بترحاب كبير.

 

وكان نويل روبنسون قد وصل إلى مصر منذ عدة أيام لقضاء إجازته، وشارك متابعيه عبر صفحته الرسمية على تيك توك فيديوهات يقوم فيها بتنفيذ رقصته الشهيرة في العديد من المناطق السياحية، وهو ما لاقى تفاعلاً كبيراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

 

وانتشرت العديد من الفيديوهات للبلوجر الألماني نويل روبنسون وهو يروج للسياحة في مصر، وذلك من خلال رقصته الشهيرة، بعد أن اختار مصر لتكون وجهته السياحية لقضاء عطلته.

 

ويشتهر البلوجر الألماني نويل روبنسون بحركاته الراقصة، فقد نشر فيديو له خلال رقصه على إحدى الأغاني المصرية الشعبية، ليحقق شهرة واسعة لدى المصريين.

 

ويعد روبنسون من أشهر البلوجرز على التيك توك، ويضم حسابه حوالي أكثر من 30 مليون متابع، ولديه 3.8 مليون متابع على “إنستجرام”.

روبنسون نويل روبيسون التيكتوكر نويل روبيسون روبيسون اخبار التوك شو مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرارات نارية من إدارة الزمالك تجاه سيف جعفر ويوسف أسامة نبيه

طارق السيد عبر فيسبوك: كواليس خطيرة بين سيف فاروق جعفر ولاعب الأهلي

لأول مرة.. أحمد موسى يعلن عن مفاجأة تحدث يوم الجمعة القادمة.. فيديو

رفضوا الخطبه .. الطالبة سلمت نفسها لاحضانه لإشباع كبت شهوته

بسبب سطلانة .. هدية غير متوقعة لـ طاهر محمد طاهر

مدرس ينشر نموذج إجابة امتحان كيمياء الثانوية العامة 2023 لطمأنة الطلاب

محافظ الإسكندرية يفجر مفاجأة مدوية عن العقار المنهار

كارثة في نمرة خمسة| شاهد.. لحظات الهروب من عقار الإسكندرية المنكوب.. كاميرا مراقبة ترصد الحادث

ترشيحاتنا

لمدة 3 أشهر..غلق كلي لكوبري 15 مايو لتوسعته وتطويره

عشر سنوات من التطور.. قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والعبور نحو المستقبل

دعاء يوم عرفة للزواج والرزق .. يفتح لك الأبواب المغلقة ويقضي حوائجك

أعمال يوم عرفة .. ضيوف الرحمن يتجمعون أمام مسجد نمرة

نهاية الجيش الأوكراني.. جنرال أمريكي يفجر مفاجأة مدوية بشأن الحرب

الكرملين: رئيس الإمارات يؤكد دعمه لتحركات روسيا في اتصال هاتفي مع بوتين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأساتذة و100 سنة غناء| قصة أزمة بين علي الحجار ومدحت صالح قد تصل للقضاء

إحدى حائزات نوبل.. محطات متنوعة من حياة الكاتبة بيرل باك|تفاصيل

%1 فقط يمكنهم اكتشاف الابتسامة المخفية في صورة الوهم البصري

الراجل الأهلاوي يكسب.. ياسمين عز تثير الجدل بهذه الاطلالات

فيديو

أول ظهور لعائلة أمير كرارة فى العرض الخاص لفيلم البعبع.. شاهد

خد العقود ومشي.. القصة الكاملة لأزمة لاعب الزمالك سيف جعفر

المداح حقيقة.. محمد رياض يروى 3 مواقف غريبة تعرض لها بسبب الجن هايم

بسبب المداح 3 .. سر حيرة محمد رياض | شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. لبيك اللهم لبيك

اﻟﻤﺰﻳﺪ