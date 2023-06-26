بملابس بكار ورشيدة.. البلوجر نويل روبنسون يثير الجدل من أسوان

نشر البلوجر البرازيلي نويل روبنسون، فيديو له خلال رحلته في مصر، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهر نويل روبنسون من أسوان، وهو يرتدي زي “بكار”، وواقفًا بجانب “رشيدة”، وهو يغني ويرقص علي نغمات أغنية “بكار”.

ونال الفيديو إعجاب عدد كبير من قبل المتابعين، المصريين والأجانب، وعلق نويل علي الفيديو كاتبًا: “احزروا من أنا يا مصر؟".

الأهرامات والمتحف المصري الكبير

وقد زار نويل روبنسون الأهرامات والمتحف المصري الكبير، وظهر بعدد من المناطق الشعبية والمطاعم وهو يقدم فيديوهات رقصته الشهيرة، وظهر أيضا في أحد الشوارع وهو يعلم الشباب طريقة أدائها.