مطار القاهرة يستقبل التيك توكر الألماني نويل روبنسون بعد انتهاء زيارته في أسوان

استقبل مطار القاهرة الدولي، التيك توكر الألماني الشهير نويل روبنسون، قادما من أسوان بعد إنهاء زيارته للمعالم الأثرية والسياحية هناك.

وصل مطار القاهرة الدولي، التيك توكر الألماني الشهير نويل روبنسون، قادما من أسوان على متن الرحلة المصرية القادمة من هناك لاستكمال زيارته داخل القاهرة، والمقرر أن تستمر حتى يوم 28 يونيو الجاري.

وبحسب مصادر في مطار القاهرة، فإن التيك توكر الألماني الشهير نويل روبنسون، وصل من أسوان ودخل القاهرة لاستكمال زيارته هنا داخل مناطق القاهرة السياحية والأثرية، ومن المقرر أن يغادر يوم 28 يونيو الجاري حسب ترتيب زيارته.

وكان نويل روبيسون قد وصل إلى مصر منذ عدة أيام لقضاء إجازته، وشارك متابعيه عبر صفحته الرسمية على تيك توك فيديوهات يقوم فيها بتنفيذ رقصته الشهيرة في العديد من المناطق السياحية، وهو ما لاقى تفاعلاً كبيراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي.