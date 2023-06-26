عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محافظ الإسكندرية يفجر مفاجأة مدوية عن العقار المنهار

عقار
عقار

كشف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، آخر تطورات العقار المنهار  في الإسكندرية والمكون من 13 طابقا، مشيرا إلى أن العمل مستمر، والمعدات تعمل بسرعة.

txt

عقار الإسكندرية.. خروج المصابين الـ 4 بعد تحسن حالتهم


وأضاف محمد الشريف، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الاثنين، أن لدينا حالة واحدة تم انتشالها لشخص سوداني الجنسية تحت الأنقاض، لافتا إلى أن البلاغ المقدم لنا بأن هناك 8 أشخاص.
وتابع: نعمل على جزئين، الاول، رفع الأنقاض والجزء الثاني نعمل على ازالة الجزء المتبقي من العقار المنهار، و أن النيابة العامة متحفظة على ملف العقار بالكامل، وتم سابقا إزالة دور من هذا العقار لانه مخالف.

 

لن نترك المتسبب 

 

وأشار المحافظ ، إلى أن الدولة لن تترك أي شخص متسبب في هذا الحادث.

 

 

عقار محمد الشريف اللواء محمد الشريف اخبار التوك شو انهيار عقار انهيار عقار الاسكندرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرارات نارية من إدارة الزمالك تجاه سيف جعفر ويوسف أسامة نبيه

طارق السيد عبر فيسبوك: كواليس خطيرة بين سيف فاروق جعفر ولاعب الأهلي

لأول مرة.. أحمد موسى يعلن عن مفاجأة تحدث يوم الجمعة القادمة.. فيديو

رفضوا الخطبه .. الطالبة سلمت نفسها لاحضانه لإشباع كبت شهوته

بسبب سطلانة .. هدية غير متوقعة لـ طاهر محمد طاهر

مدرس ينشر نموذج إجابة امتحان كيمياء الثانوية العامة 2023 لطمأنة الطلاب

محافظ الإسكندرية يفجر مفاجأة مدوية عن العقار المنهار

كارثة في نمرة خمسة| شاهد.. لحظات الهروب من عقار الإسكندرية المنكوب.. كاميرا مراقبة ترصد الحادث

موضوعات متعلقة

أحمد السجيني: انهيار عقار الإسكندرية مشهد مؤسف.. وهذه الأسباب وراء الحادث

ترشيحاتنا

أعمال يوم عرفة .. ضيوف الرحمن يتجمعون أمام مسجد نمرة

نهاية الجيش الأوكراني.. جنرال أمريكي يفجر مفاجأة مدوية بشأن الحرب

الكرملين: رئيس الإمارات يؤكد دعمه لتحركات روسيا في اتصال هاتفي مع بوتين

الأساتذة و100 سنة غناء| قصة أزمة بين علي الحجار ومدحت صالح قد تصل للقضاء

خطة ثورية لبايدن ستنقل أمريكا عبر إنترنت خرافي بقيمة 42 مليار دولار

روج للسياحة بشكل رائع.. تفاصيل جولة التيكتوكر نويل روبنسون في مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إحدى حائزات نوبل.. محطات متنوعة من حياة الكاتبة بيرل باك|تفاصيل

%1 فقط يمكنهم اكتشاف الابتسامة المخفية في صورة الوهم البصري

الراجل الأهلاوي يكسب.. ياسمين عز تثير الجدل بهذه الاطلالات

بفستان قصير.. زوجة طارق العريان تثير الجدل برفقته

فيديو

أول ظهور لعائلة أمير كرارة فى العرض الخاص لفيلم البعبع.. شاهد

خد العقود ومشي.. القصة الكاملة لأزمة لاعب الزمالك سيف جعفر

المداح حقيقة.. محمد رياض يروى 3 مواقف غريبة تعرض لها بسبب الجن هايم

بسبب المداح 3 .. سر حيرة محمد رياض | شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. لبيك اللهم لبيك

اﻟﻤﺰﻳﺪ