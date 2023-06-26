محافظ الإسكندرية يفجر مفاجأة مدوية عن العقار المنهار

كشف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، آخر تطورات العقار المنهار في الإسكندرية والمكون من 13 طابقا، مشيرا إلى أن العمل مستمر، والمعدات تعمل بسرعة.



وأضاف محمد الشريف، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الاثنين، أن لدينا حالة واحدة تم انتشالها لشخص سوداني الجنسية تحت الأنقاض، لافتا إلى أن البلاغ المقدم لنا بأن هناك 8 أشخاص.

وتابع: نعمل على جزئين، الاول، رفع الأنقاض والجزء الثاني نعمل على ازالة الجزء المتبقي من العقار المنهار، و أن النيابة العامة متحفظة على ملف العقار بالكامل، وتم سابقا إزالة دور من هذا العقار لانه مخالف.

لن نترك المتسبب

وأشار المحافظ ، إلى أن الدولة لن تترك أي شخص متسبب في هذا الحادث.