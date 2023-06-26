عقار الإسكندرية.. خروج المصابين الـ 4 بعد تحسن حالتهم

تابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية عن كثب، موقع عقار خليل حمادة المنهار، وسط تواجد كافة الأجهزة التنفيذية وقوات الحماية المدنية مع الاستعانة بمعدات الهيئة الهندسية أعمال رفع الأنقاض للعقار رقم 5 بشارع خليل حمادة بحى منتزه أول الذي أنهار صباح اليوم.

أوضح محافظ الإسكندرية أنه تم خروج الحالات الأربعة الذين أصيبوا إصابات طفيفة أثر الانهيار، لافتا إلى أنه هناك حالة وفاة واحدة.

وأشار إلى أنه تم تكليف مدير مديرية التضامن الاجتماعي وجميع الجهات المعنية، بتوفير كامل الدعم والرعاية اللازمة لقاطني العقار والبالغ عددهم نحو 16 أسرة.

وكلف محافظ الإسكندرية بتشكيل لجنة من المنشآت الآيلة للسقوط، بمشاركة أساتذة من كلية الهندسة لمعرفة الأسباب وراء إنهيار العقار ، ومعاينة سلامة المنشآت المجاورة .

وأكد المحافظ أنه حتى الآن جاري الإسراع من أعمال رفع الأنقاض بتواجد جميع الأجهزة التنفيذية المعنية مشيرا إلى أنه تم فرض كردون أمني حول محيط العقار لإبعاد المارة عن موقع الحادث.

والجدير بالذكر أنه فور وقوع الانهيار الأمامي لعقار خليل حمادة، انتقل محافظ الإسكندرية على الفور إلى مكان الحادث بتواجد جميع الجهات المعنية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، واستمر في مكان الحادث لمتابعة كافة التداعيات أولا بأول.

IMG-20230626-WA0055

IMG-20230626-WA0051

IMG-20230626-WA0050

IMG-20230626-WA0049

IMG-20230626-WA0048