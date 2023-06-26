الصحة: لا مشكلة في نقص الدم أو المستلزمات الطبية عقب انهيار عقار الاسكندرية

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن إجراءات رفع انقاض عقار اسكندرية المنهار مستمرة من قبل قوات الدفاع المدني، مشددًا على أن هناك تعاون وتنسيق بين هيئة الاسعاف المصرية ومديرية الصحة بالإسكندرية.

وأوضح "عبدالغفار"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه تم استخراج جسد شخص متوفي من تحت انقاض عقار اسكندرية المنهار، وهناك حالتين إصابة تم نقلهم وتلقوا العلاج في مستشفى شرق المدينة وخرجوا سريعًا، مؤكدًا أن هناك 12 سيارة إسعاف وتم رفع درجة الاستعداد في مستشفيات شرق المدينة تحسبًا لوجود أي تدخلات طبية إضافية.

موجودة في موقع عقار اسكندرية المنهار

وأشار إلى أن وزارة الصحة موجودة في موقع عقار اسكندرية المنهار، ومستمرة حتى الانتهاء من إخلاء المكان، مشددًا على أن "الصحة" موجودة والوزير يتابع الحادث وليس هناك أي مشكلة ونقص في المستلزمات الطبية أو نقص في الدم.