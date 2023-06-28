3 أسباب للإصابة بسرطان البروستاتا.. تعرف عليها

نشرت وزارة الصحة والسكان منشورا توعويا عن أسباب الإصابة بسرطان البروستاتا، والتي تتمثل في التالي:

التقدم في العمر.

تشخيص بعض أنواع الورم في الأقارب.

بعض المشاكل الجينية.

وشددت وزارة الصحة والسكان على ضرورة الاطمئنان على صحتك بالكشف المبكر والمتابعة والعلاج ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية.

كما شددت على ضرورة عمل استبيان أولًا لمعرفة بقية الخطوات للاطمئنان على صحتك، وذلك عن طريق:

- كتابة البيانات على الاستبيان الإلكتروني من خلال الضغط على اللينك:

https://shorturl.at/anBHM

- الاتصال على الرقم 15335 لملء الاستبيان من خلال مكالمة تليفونية مع الفريق الطبي الخاص بالمبادرة.

- الذهاب لأقرب وحدة صحية لملء الاستبيان.