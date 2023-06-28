علا غانم تهنئ جمهورها بعيد الفطر| شاهد

هنأت الفنانة علا غانم متابعيها بعيد الأضحى المبارك، وذلك عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام".

وشاركت علا صورة جديدة لها، بإطلالة متميزة معتمدة فيها علي الميكب الناعم الذي أبرز جمال وجهها وانسدال خصلات شعرها الصفراء، وعلقت عليها: "عيد مبارك".

وفي سياق آخر، سبق أن طرحت الشركة المنتجة لفيلم "أولاد حريم كريم"، أول صور من الكواليس جمعت بين مصطفى قمر، وبشرى، وعلا غانم، وداليا البحيري، وبسمة.

فيلم "أولاد حريم كريم" بطولة "مصطفى قمر، بسمة، داليا البحيري، علا غانم، خالد سرحان، عمرو عبدالجليل، تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود وعدد من الوجوه الجديدة، وتأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس.