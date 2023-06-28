فى أول أيام العيد.. رجال الشرطة يستقبلون المواطنين بالورود| صور

قام رجال الشرطة بكافة مديريات الأمن بمشاركة المواطنين الاحتفال بعيد الأضحى المبارك بالعديد من الشوارع والميادين بمختلف محافظات الجمهورية وتوزيع الزهور والهدايا على المارة ومستقلى السيارات.

لاقت تلك المبادرة استحسان المواطنين لحرص وزارة الداخلية على مشاركتهم الإحتفال بحلول عيد الأضحى المبارك .. ووجهوا الشكر لرجال الشرطة على تلك المبادرة التى تساهم فى تعزيز روح المشاركة والمؤازرة بين هيئة الشرطة والمواطنين فى مختلف المناسبات .

وذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الأمنية ومشاركة المواطنين الإحتفال بمختلف المناسبات بما يسهم فى تعميق أواصر الثقة وتعزيز الترابط بين رجال الشرطة والمواطنين.

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