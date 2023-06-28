صفقة بـ4.5 مليون جنيه.. الداخلية تحبط ترويج كميات كبيرة من الحشيش بالإسكندرية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة .

ورصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط عدة عناصر الإجرامية تخصصوا فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه بكميات كبيرة على عملائهم مُتخذين من دائرة قسمى شرطة (ثان العامرية - الدخيلة) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى ( الأمن الوطنى – الأمن العام) ومديرية أمن الإسكندرية تم استهدافهم وأمكن ضبط (عنصرين إجراميين - مقيمان بدائرة قسم شرطة الصالحية الجديدة بالشرقية) حال إستقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة ثان العامرية وبحوزتهما (300 طربة لمخدر الحشيش وزنت 30 كيلو جرام - مبلغ مالى - هاتف محمول).

كما تم ضبط (عنصرين إجراميين) حال إستقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة ثان العامرية وبحوزتهما (170 طربة لمخدر الحشيش وزنت 17 كيلو جرام- مبلغ مالى - هاتفى محمول) و ضبط (عنصرين إجراميين "لأحدهم معلومات جنائية") حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة الدخيلة.. وبحوزتهما (عدد 175 طربة لمخدر الحشيش وزنت 17,500 كيلو جرام - مبلغ مالى - هاتفى محمول).

وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (4,500,000 مليون جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.