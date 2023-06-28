الطريق إلى ثورة 30 يونيو.. لماذا خرج المصريون ضد جماعة الإخـوان الإرهابية

لم تكن ثورة 30 يونيو حدثًا عاديًا في مسيرة الوطن، بل كانت أحد أبرز المحطات الفاصلة والتحولات الفارقة في تاريخ مصر المعاصر، فلم تغير مسار الدولة المصرية فحسب، وإنما أنتجت مجموعة من التحولات واسعة النطاق على المستوى العربي والإقليمي.

تحرك تنظيم الإخوان الإرهابي

ولقد ثار المصريون في 30 يونيو على نظام تنظيم الإخوان الإرهابي انطلاقا من مجموعة من المسببات الموضوعية التي عكست في مجملها أزمة متراكمة عاشتها مصر على مختلف المستويات خلال عام حكم التنظيم، وإدراكا لطبيعة الخطر الذي يحدق بالدولة المصرية بأركانها ومؤسساتها وهويتها وطبيعتها بسبب حكم الجماعة.

وأحسن المصريون بفطرتهم وعقلهم الجمعي الواعي ورؤيتهم الثاقبة قراءة مؤشرات ونذر الخطر التي استشعروها خلال عام واحد فقط، وأدركوا أن استمرار الحكم الإخواني لمصر سيرتب لا محالة تداعيات بالغة السوء والكارثية على مستقبل الدولة المصرية بل ووجودها في حد ذاته.

وظهرت خلال هذا العام قبل ثورة 30 يونيو مساوئ الجماعة وإخفاقاتها المستمرة ونهجها ومشروعها الرامي إلى اختطاف الدولة بكل مؤسساتها، حيث ارتفع منسوب الغضب والرفض لدى جموع الشعب المصري، وذلك بعدما أصبح الانفصال. عن المواطنين، وعدم تلبية الاحتياجات الأساسية لهم، والترسيخ للاستقطاب المجتمعي، والاستمرار في السيطرة على مؤسسات الدولة، وتقلص دور مصر الخارجي، وتهديد مصالحها على كافة المستويات: هي السمات العامة الرئيسة لهذا العام.

وكانت مشاهد التوقيع على استمارة تمرد كاشفة لعمق هذا السخط الشعبي العارم، ومنبئة بتحول جذري أحدثه المصريون بخروجهم في كافة الميادين في ثورة 30 يونيو 2023، ثم انحياز القوات المسلحة لإرادتهم ونزولها على رغبتهم واستجابتها لمطالبهم باسقاط حكم الجماعة الإرهابية في خطوة أكدت سيادة القرار الوطني واستقلاله بمعزل عن كل المؤثرات سوى رغبة الشعب وإرادته.

الطريق إلى ثورة 30 يونيو

وكانت ثورة 25 يناير فرصة استثمرتها جماعة الإخـوان عـلـى النحو الأمثل لتحقيق أهدافها بالسيطرة على مقدرات الدولة والوصول إلى ما عملت قوى إقليمية ودولية على تحقيقه في مصر من خلاله كأداة وظيفية أساسية لهدم الدول الوطنية والسيطرة على مقدراتها والاستئثار بقرارها.

فلم تكن الجماعة القوة الأكثر تنظيقا في هذه الأثناء من الفراغ، وإنما بدعم وارتباط خارجيين وتحركات داخلية روجت بها الجماعة لنفسها خارجيًا بأنها الطرف الأكثر تنظيمًا وقدرة والأجدر بحكم مصر، بما راكم من الرصيد التنظيمي للجماعة استعدادًا للحظة المناسبة التي سنحت مع أحداث 28 يناير 2011 وما بعدها، بما مكنها من تأمين حضورها في ترتيبات المشهد السياسي الجديد.

فقد عملت جماعة الإخوان الإرهابية على استغلال الوازع الديني لدى المصريين في خلق استقطاب ديني يجعل منه في منظور المصريين ركنا من أركان النظام السياسي الجديد بما ضمن تحقيق الجماعة مكاسب كبيرة خلال الاستحقاقات الانتخابية التي أعقبت الثورة، وذلك وصولًا إلى الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها مرشح الجماعة محمد مرسي، وتحقق بذلك للجماعة السيطرة الكاملة على المشهد السياسي في البلاد.