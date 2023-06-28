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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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جامعة قناة السويس تحافظ على تقدمها في التصنيف العالمي QS

رئيس جامعة القناة
رئيس جامعة القناة

أعلن الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، أن الجامعة استطاعت أن تحافظ على ظهورها في تصنيف  QS  العالمي للعام الثالث على التوالي.

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وقال مندور إن مؤسسة التصنيف البريطاني QS أعلنت مساء يوم 27 يونيو 2023 نتائج التصنيف العالمي للجامعات لعام 2024.

وأوضح أن ترتيب جامعة قناة السويس جاء في المرتبة السادسة على مستوى الجامعات بمصر، وضمن أفضل 1400جامعة عالمياً لعام 2024.

وأضاف أن تصنيف QS العالمي للجامعات يعد هذا العام هو الأكبر على الإطلاق، فبعد مراجعة 2963 جامعة عالميا، ضم تصنيف هذا العام 1500 جامعة من 104 دول، بزيادة 97 جامعة جديدة عن العام الماضي.

هذا وقدم الدكتور ناصر مندور الشكر لأعضاء هيئة التدريس، والباحثين بجامعة قناة السويس، لجهودهم البحثية والأكاديمية التي تحفظ للجامعة مكانتها بين الجامعات العالمية.

من جانبه، قال الدكتور محمد سعد زغلول، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، إنه بمعايير تصنيف  QS، فإن تقييم الجامعات يتم وفقًا لمعايير رئيسية كالتالي: %30 من مجمل التقييم يخص السمعة الأكاديمية للجامعة، باستقصاء آراء الخبراء الأكاديميين. 

وأكد أنه تم جمع آراء الخبراء لأكثر من 144000 من أعضاء هيئة التدريس الأكاديميين فيما يتعلق بجودة التدريس والبحث العلمي في جامعات العالم، تليها الاستشهادات لكل عضو هيئة تدريس (20%)،والتي جاءت بناءً على توزيع وأداء 5.17 مليون ورقة بحثية منشورة خلال الخمسة أعوام السابقة بين عامي 2017-2021، وبلغت6.141 مليون استشهادا بتلك الأبحاث، والتي تقيس جودة البحث المؤسسي في جميع التخصصات التي انتجتها الجامعة خلال الفترة من 2017– 2022، حيث حصلت خلالها جامعة قناة السويس على الترتيب السادس على مستوى 15 جامعة مصرية.

فيما أوضح الدكتور سامح سعد، مدير مكتب التعاون الدولي بالجامعة، أن معيار السمعة المجتمعية يعد من المعايير الهامة في التقييم، وكان يمثل  20%، وتمت الاستعانة بأكثر من 98000 من أرباب العمل في جميع دول العالم، التي تستقبل الخريجين الأكثر كفاءة وابتكارا وفعالية، كما تم تقييم الجامعة بنسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطلاب وبلغت 10%، وقد احتلت فيها الجامعة المركز الخامس بين 15 جامعة مصرية.

وأوضحت الدكتورة إلهام علي الخواص، رئيس وحدة التصنيف بمكتب التعاون والنشر الدولي، أن تقييم التعاون الدولي  يشمل نسبة أعضاء هيئة التدريس الأجانب إلى المصريين بالجامعة، وبلغت نسبته 5% نسبة الطلاب الأجانب إلى الطلاب المصريين، ونسبة التعاون البحثي الدولي بلغت 5%، وأخيرا تقييم الاستدامة 5 %، ويتم أخذ النتيجة لهذا المعيار من تحليل تصنيف الاستدامة QS، حيث يقوم بتقييم الأثر الاجتماعي والبيئي للجامعة، كمركز للتعليم والبحث، ما يعد أمرا حيويا نحو دعم الجامعات.

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