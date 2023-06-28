باريس على صفيح ساخن بعد قتل مراهق

تحاول الحكومة الفرنسية استيعاب الغضب في الشارع، وتمشي خلف الرئيس ماكرون الذي قال إن ما حدث "لا يمكن تبريره أبداً".

أوقفت الشرطة الفرنسية ليل الثلاثاء-الأربعاء عدّة أشخاص إثر أحداث شغب في نانتير غرب باريس تلت تدخلاً عنيفاً ومثيراً للجدل لعنصرين من الشرطة أدى إلى مقتل الشاب ناييل [Naël] وعمره 17 عاماً.



وكان عنصر من الشرطة أطلق النار على الشاب لعدم امتثاله للوقوف عند نقطة تفتيش مرورية، ما رأى فيه البعض "عملية إعدام ميدانية" وأثار غضباً عارماً في نانتير.

ودفعت الشرطة الفرنسية بنحو 2000 عنصر إضافيين من رجال الأمن إلى ضواحي العاصمة باريس خوفاً من اندلاع أعمال شغب جديدة.

وأمس شهدت أحياء شعبية في مدن أخرى مثل بوردو أعمال عنف وشغف، فيما أحرق مبنى إداري واحد على الأقل. وتمرّ الضواحي الفرنسية في حالة من الغليان وسط توقعات باستمرار المواجهات.