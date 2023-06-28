مبيعات العربية للأدوية تتخطى نصف مليار جنيه خلال 11 شهرا

كشفت شركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية،أدكو، التابعة للقابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، عن ارتفاع أرباحها قبل الضرائب بنسبة 8.6% عن أول 11 شهراً من العام المالي الجاري 2023/2022.

وأظهرت المؤشرات المالية لشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية،أدكو، تسجيل صافي ربح قبل الضرائب بلغ 103.98 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية مايو 2023، مقابل أرباح بلغت 95.72 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق له.

وارتفعت قيمة مبيعات شركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية،أدكو، خلال الـ11 شهراً لتسجل 581.14 مليون جنيه، مقابل 487.1 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق له.

يشار إلى أن العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، سجلت صافي ربح قبل الضرائب بلغ 98.91 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية إبريل 2023، مقابل أرباح بلغت 91.17 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق له.

وارتفعت قيمة مبيعات شركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية،أدكو، خلال العشرة أشهر لتسجل 530.18 مليون جنيه، مقابل 447.1 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق له.

واعتمد مجلس إدارة شركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية،أدكو، الموازنة التقديرية للعام المالي المقبل (2023- 2024)بصافي ربح بقيمة 70.7 مليون جنيه.

وتستهدف شركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية،أدكو، تحقيق إيرادات بقيمة 823 مليون جنيه خلال العام المالي المقبل، مقابل 651 مليون جنيه إيرادات متوقع تحقيقها بنهاية العام المالي الجاري.

وتستهدف الشركة تنفيذ مشروعات بقيمة 173.5 مليون جنيه خلال العام المالي المقبل، منها مشروعات ستمول بالعملة المحلية بنحو 122.5 مليون جنيه، والباقي سيتم تمويله بالعملة الأجنبية بنحو 51 مليون جنيه بما يعادل 1.5 مليون دولار.

أسهم ادكو

وتمتلك الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية النسبة الأكبر من شركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية،أدكو بنحو (60.30%)،فيما تبلغ نسبة اتحاد العاملين المساهمين - العربية للأدوية (10.00%) ،ويمتلك ماهر مقار تاوضروس مقار (4.40%).