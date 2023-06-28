حظر تداول الأموال.. إجراء رسمي مرتقب في أوكرانيا لمنع الفساد والرشاوى

كشف نائب مدير المكتب الرئاسي في أوكرانيا، روستيسلاف شورما، اليوم الأربعاء، عن دراسة أوكرانيا فرض حظر كامل على تداول الأموال في البلاد لمحاولة للقضاء على الفساد.

وحسب صحيفة “كومسومولسكايا برافدا” الأوكرانية، قال روستيسلاف، إن “حكومة أوكرانيا ستقدم خارطة طريق بشأن ما إذا كنا سنفعل ذلك أم لا”، معربا عن أمله في أن “يكون القرار نعم”.

وأضاف أن مثل هذا الإجراء سيساعد في منع الرشوة.

وقال: “نحن نناقش ذلك. هذه مناقشات عميقة وجادة للغاية داخل فريقنا ورئيس الوزراء والرئيس. نريد أن نصبح أول اقتصاد غير نقدي تماما”.

ويمكن أن تصبح المبادرة أداة فعالة للغاية لتصفية 95-99٪ من جميع قضايا الفساد في أوكرانيا، وفقا للمسؤول.

ومع ذلك، أعرب الاقتصاديون عن شكوكهم بشأن المخطط.

وأشار المحلل المالي الأوكراني، أليكسي كوشش، إلى أن فرض حظر على العطاءات القانونية من شأنه أن يؤدي إلى تبديل الهريفنا "عملة أوكرانيا" إلى الدولار، مما يؤدي إلى انهيار العملة الوطنية.

وأوضح أن العملة الصعبة تصبح الوسيلة الوحيدة للدفع أثناء انقطاع التيار الكهربائي.