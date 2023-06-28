احتفالا بالعيد.. رجال الشرطة يوزعون الورود على المواطنين بالشارع |فيديو

شارك رجال الشرطة بجميع مديريات الأمن بالمحافظات المواطنين الاحتفال بعيد الأضحى المبارك بتوزيع الزهور والهدايا على المارة ومستقلى السيارات، بالعديد من الشوارع والميادين بمختلف محافظات الجمهورية.

ولاقت تلك المبادرة استحسان المواطنين لحرص وزارة الداخلية على مشاركتهم الاحتفال بحلول عيد الأضحى المبارك، موجهين الشكر لرجال الشرطة على تلك المبادرة التى تساهم فى تعزيز روح المشاركة والمؤازرة بين هيئة الشرطة والمواطنين فى مختلف المناسبات .

يأتي ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الأمنية ومشاركة المواطنين الإحتفال بمختلف المناسبات بما يسهم فى تعميق أواصر الثقة وتعزيز الترابط بين رجال الشرطة والمواطنين.