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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع طالب بصعق كهربائي داخل منزله في المنيرة الغربية بالجيزة

صدى البلد

لقي طالب مصرعه بصعق كهربائي في منطقة المنيرة الغربية بالجيزة، وجرى نقل الجثمان إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العقيد محمد ربيع مفتش المباحث، يفيد فيه بتلقيه بلاغا من مستشفى التحرير العام المركزي، بوصول جثة لطالب بالصف الثاني الإعدادي، 15 عاما.

 

وعلى الفور أمر اللواء محمد الشرقاوي، المقدم أحمد عصام رئيس المباحث، والقوة المرافقة له، بالتوجه سريعا إلى مكان الواقعة، وبالانتقال والفحص جرى التقابل مع والدة المتوفى، ربة منزل، 30 عاما، وبسؤالها أفادت بأنه أثناء قيامها هي ونجلها بتنظيف الشقة كانت على الأرض مياه، وأثناء قيام المتوفى بوضع فيشة التلفزيون، تعرض للصعق بالكهرباء، ما أدى إلى وفاته في الحال.

 

جرى نقل الجثمان إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

المنيرة الغربية الجيزة صعق كهربائي النيابة العامة مباحث الجيزة

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