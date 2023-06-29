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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

لو ما تعرفش.. أجرك مضاعف بأيام العيد وثورة 30 يونيو| تفاصيل

صدى البلد

هل علينا عيد الأضحى المبارك، أمس الأربعاء، والذي وافق 28 يونيو الجاري، حيث صدر قرار بمناسبة عيد الأضحى  وذكرى ثورة 30 يونيو  المجيدة، على أن تكون الفترة  27 يونيو حتى 2 يوليو إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.

وبدأت إجازة عيد الأضحى المبارك وثورة 30 يونيو في  27 للشهر الجاري ومن المقرر أن تنتهي الأحد 2 يوليو القادم ، ووفقا لما جاء بقانون العمل فإن هذه الأيام ستكون مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكامه

وجاءت إجازة عيد الأضحى المبارك بعد إضافة إجازة ثورة 30 يونيو  لتصبح 6 أيام مدفوعة الأجر لكافة الموظفين، بمختلف القطاعات الموجودة بالدولة، سواء خاص أو عام، حيث تحرص الدولة على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية لجميع العاملين بقطاعات الدولة المختلفة، تحقيقا للغاية الأجازات الرسمية خاصة الأعياد ومشاركة الأهل والأصدقاء الاحتفالات.

العمل في عيد الأضحى  بأجور مضاعفة للموظفين

 

ميز  قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، الموظفين العاملين في أيام الأعياد والمناسبات ومنها إجازة عيد الأضحى وثورة 30 يونيو القادمين خلال أيام، وذلك بمضاعفة أجرهم حيث يكون أجره بمثلي أجر اليوم الذي يقوم بالعمل به.

جاء ذلك في ضوء ما نصت عليه المادة 52 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والتي أعطت الموظف حقه كاملا بالإجازة، وبأجر كامل خلال الأعياد والمناسبات الرسمية، التي يصدر بتحديدها قرار من الحكومة، بحد أقصى ثلاثة عشر يوماً في السنة.

كما اتاحت المادة ذاتها لصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام " إجازة عيد الأضحى او إجازة ثورة 30 يونيو القادمين" إذا اقتضت او تطلبت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل خلال هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر" أجور مضاعفة ".

فئات محرومة من إجازة العيد

 

توجد عدد من الفئات لن تحصل على إجازة عيد الأضحى وثورة 30 يونيو  وذلك بسبب طبيعة عملهم ومهنتهم وعدم الاستغناء عنها في أي وقت، ولكن يتم تعويضهم بأيام أخرى أو بأجر وفقا لطبيعة العمل.

ونرصد في السطور التالية الفئات المستثناة من الحصول على إجازة العيد.

- الأطباء والممرضون بالمستشفيات.
- رجال الشرطة.
- الصحفيون.
- عمال المخابز.
- عمال محطات الوقود.
- رجال الإسعاف.
- خدمات النقل والسائقون.
- رجال الحماية المدنية.
- خدمات المياه والصرف.
- خدمات الكهرباء.

30 يونيو ثورة 30 يونيو عيد الأضحى إجازة رسمية قطاع الاعمال العام أجازة عيد الأضحى

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