صدمة لـ الزمالك وبيراميدز .. قرار عاجل في اتحاد جدة بشأن طارق حامد

كشفت تقارير صحفية، عن موقف البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني لـ اتحاد جدة السعودي، فيما يخص استمرار المحترف المصري طارق حامد، في صفوف الفريق.

وكانت تقارير صحفية قد أكدت استغناء الاتحاد عن حامد، بعد التعاقد مع الثنائي الفرنسي كريم بنزيما ونجولو كانتي.

وبحسب صحيفة “المدينة” السعودية، فإن سانتو قرر الإبقاء على طارق حامد ضمن قائمة الموسم المقبل.

وأوضحت الصحيفة أن سانتو سيضم حامد للمعسكر الذي سيُقام في الطائف، استعدادًا للموسم الجديد.

وكانت تقارير قد أكدت وجود عرض من بيراميدز للتعاقد مع اللاعب، وسط رغبة من الزمالك أيضًا لإعادته.