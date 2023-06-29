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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

بعد هذا السيناريو|بيراميدز يطيح بآمال الزمالك بدوري إفريقيا..والقلعة البيضاء تحجز الكونفدرالية (تفاصيل)

نادي الزمالك
نادي الزمالك

أمل وحيد كان يراود نادي الزمالك في اللعب ببطولة دوري ابطال افريقيا الموسم المقبل، وبالرغم من صعوبة الامر، كان هناك سيناريو وحيد يجعل مهمة الفريق الأبيض ممكنة للعب في بطولة دوري أبطال إفريقيا، إلا أن فريق بيراميدز قضى على هذا الأمل. 

نادي الزمالك 

بيراميدز يطيح بالسيناريو الوحيد لتأهل الزمالك إلى دوري أبطال إفريقيا

السيناريو الوحيد للزمالك، للتأهل إلى دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل، سيكون على حساب النادي الأهلي الغريم التقليدي.

ويحتاج الزمالك للفوز في جميع مبارياته المتبقية في الدوري المصري، مع خسارة غريمه التقليدي النادي الأهلي جميع مبارياته التسع المتبقية، وأن يفوز الزمالك على الأهلي في مباراة الديربي المتبقية للفريقين في الدور الثاني بفارق أكثر من 3 أهداف، خاصة وأن الأهلي فاز في مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين، بثلاثية، أو أن يفوز الزمالك بثلاثية أيضا مع تفوقه على الأهلي بفارق الأهداف وقتها، كل ذلك مع ضمان تعثر فيوتشر صاحب المركز الثالث برصيد 57 وخسارته هو الآخر في جميع مبارياته المتبقية في الدوري.

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بيراميدز يطيح بأحلام الزمالك

أطاح نادي بيراميدز الرياضي بأحلام القلعة البيضاء في اللعب بدوري ابطال أفريقيا للموسم القادم، وذلك بعد وصول بيراميدز للنقطة 67 بجدول ترتيب الدوري المصري قبل 3 جولات من النهاية .

ويحتل بيراميدز صدارة جدول ترتيب الدوري المصري بشكل مؤقت برصيد 67 نقطة بفارق نقطتين عن الأهلي الوصيف الذي يتبقي له 6 مباريات مؤجلة. ويحتل فيوتشر المركز الثالث برصيد 57 نقطة ويليه الزمالك في المركز الرابع برصيد 56 نقطة.

الزمالك يعود للمشاركة ببطولة الكونفدرالية

وبعد حدوث ذلك السيناريو سيشارك الثنائي الزمالك وفيوتشر في بطولة الكونفدرالية خاصة وأن أقصى ما سيصل إليه المصري البورسعيدي صاحب المركز الخامس هو 53 نقطة.

ويذكر ان نادي الزمالك توج ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية عام 2019 على حساب نهضة بركان المغربي.

نادي الزمالك 

ترتيب الدوري المصري كالتالي :

1- بيراميدز 67 نقطة .. 31 مباراة

2- الأهلي 65 نقطة .. 25 مباراة

3- فيوتشر 57 نقطة .. 31 مباراة

4- الزمالك 56 نقطة .. 31 مباراة

5- المصري البورسعيدي 44 نقطة .. 31 مباراة

6- المقاولون العرب  43 نقطة .. 31 مباراة

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