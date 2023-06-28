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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خالد سليم: وزني زاد بسبب "الكورتيزون" وكنت بعيط.. "اتعرضت للتنمر من أصحابي"

صدى البلد

 

أكد الفنان خالد سليم، أنه عانى لفترة ما بسبب زيادة الوزن، وكان يعاني من التنمر في مواقف ما، متابعًا: "أصحابي كانوا بيتريقوا عليها ويتنمروا عليا.. وتعرضت لأذي نفسي".

وأشار "سليم"، خلال حواره مع الإعلامية اسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، الى أنه كان يعاني من مشاكل في الأحبال الشوكية وتردد على أكثر من طبيب، ولكن التشخيص الخاطئ هو سبب زيادة الوزن، مضيفًا: "أخذت الكورتيزون لمدة كبيرة وعمل احتباس للمياه في الجسم وسبب زيادة الوزن".

وأوضح أن وزنه كان زائد بطريقة كبيرة جدًا ولم يكن قادر على ارتداء ملابسه، وهذه الفترة لم يتم عرض عليه أي أفلام أو دراما للتمثيل بسبب زيادة الوزن.

وتابع: "كان يذهب دائمًا على المطبخ بسبب تنمر أصحابه.. وكنت بأكل كتير وبعيط"، موضحًا أنه حاول خفض وزنه ولكن لم يكن لديه القدرة في هذا التوقيت، منوهًا بأن الفشل في خفض الوزن جعلني أبكي كثيرًا.

التشخيص الخاطئ الإعلامية أسما ابراهيم ارتداء ملابس أسما إبراهيم الكورتيزون القاهرة والناس الفنان خالد سليم

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