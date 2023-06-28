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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اليوم .. خالد سليم ضيف برنامج "حبر سرى" مع أسما إبراهيم

صدى البلد

يحل الفنان خالد سليم، ضيفا على الإعلامية أسما إبراهيم في حلقة جديدة من برنامج حبر سري اليوم الاربعاء 28 يونيو في تمام الساعة العاشرة مساءً.

وكشف سليم خلال الحلقة موقفه من إجراء بعض الفنانين الرجال عمليات تجميل للحفاظ على نضارة البشرة، ويرد على المقارنات بينه وبين أحمد عز كونهما تشاركا في بداية مشوارها في السينما بفيلم «سنة أولى نصب».
كما يتحدث سليم عن أزمة مرضه التي أصيب خلالها بورم تسبب في تعرضه للتنمر من قبل أصدقائه.
وعبر عن حبه للقب المطرب أكثر من الفنان كونه مجال الأصلي، كما يكشف سليم لأول مرة أسباب خلافه مع تامر حسني وأصالة.

احتفل الفنان خالد سليم، بتخرج ابنته الكبيرة نور، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

ونشر خالد سليم صورًا برفقه ابنته، وعلق عليها كاتبًا: “النهاردة .. كان يوم مميز جدا ليا .. إختلطت مشاعري بشكلغريب .. بشكل عمره ما حصلي في حياتي كلها .. رغم إني ممكن في ألبوم واحد أغني أكتر من حالة و مشاعري تكونمختلفة مع كل لحن .. أو إني أدخل في فيلم أو مسلسل و الشخصية يكون فيها إختلاف في المشاعر في كل مرحلة .. بسالحقيقة النهاردة أنا عيشت 4 ساعات مليانين سعادة و خوف و فخر و دموع و محبة و شجن .. حفلة تخرج بنتيالكبيرة نور”.

وتابع: “كنت سعيد إنها وصلت للمرحلة دي بكل نجاح.. و كنت خايف عليها طول ما أنا شايفها بتتحرك قدامي .. و فخوربيها و بمحبة الكل ليها و شخصيتها الحلوة .. و دموعي و المحبة و الشجن كانوا بسبب الحالة اللي كل الطلبة والمدرسين و العاملين في المدرسة كانوا فيها .. إن الدفعة دي هيمشوا و يسيبوا المدرسة و يبدأوا مرحلة جديدة .. ألفمبروك يا نور على النجاح و التفوق و التخرج .. و اعرفي اني دايماً فخور بيكي .. يا حب عمري”.

وتعاقد الفنان خالد سليم، على أغنية جديدة تحمل اسم "مين ده" كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع توما وإنتاج شركة "AH media production" لآلاء لاشين ومن المقرر طرح الأغنية في موسم الصيف.

وكان آخر أعمال خالد سليم، بطولة مسلسل "حكايات الماميز" مع الفنانة دينا فؤاد، وليد فواز، هبه عبد الغني، نورهان،رباب ممتاز، أماني كمال، والإخراج ل أحمد صالح، وسيناريو وحوار مى سعد، ريم يوسف، سمر طاهر، ودعاء عبدالوهاب أشرفت على الكتابة، ويتكون المسلسل من 15 حلقة في إطار إجتماعي.

الإعلامية أسما ابراهيم برنامج حبر سري خالد سليم النجم خالد سليم

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