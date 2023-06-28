بالأسماء .. مصرع شخص وإصابة 16 في انقلاب سيارة بالإسماعيلية

لقى شخص مصرعه وأصيب 16 آخرين بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح، نتيجة انقلاب سيارة ربع نقل على طريق الإسماعيلية السويس دائرة مركز فايد بالإسماعيلية.





وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى فايد التخصصي، ونقل المصابين إلى المستشفى لإسعافهم ورعايتهم طبيا، وجارى تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق، وسؤال المصابين والتصريح بدفن جثة المتوفى.



وتلقى مدير أمن الاسماعيلية إخطارا من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة مفاده ورود بلاغ بانقلاب سيارة ربع نقل على طريق الإسماعيلية السويس أمام شركة الدواجن دائرة مركز فايد بالإسماعيلية.



على الفور انتقلت الاجهزة الامنية الى مكان الحادث كما تم الدفع ب10سيارات إسعاف برئاسة الدكتور مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية إلى مكان الحادث الذى اسفر عن مصرع أحمد الطوخي 55 عام عامل بمصنع ابوسلطان للأدوية وإصابة كلا من عائشة محمد الطوخي45 عاما مصابة بكدمات وسحجات، ملك حسن أحمد الطوخي 12 عاما مصابة بجروح وسحجات، ومريم حسن أحمد الطوخي 8 اعوام مصابة بجروح وكدماتز



على صلاح عبد العليم 14 عام مصاب بجروح وسحجات، ورحيم جمال محمود 7 أشهر مصاب بجروح، صباح محمد الطوخي 35عام مصابة بكدمات، احمد عبد الفتاح الطوخي 13 عام مصاب بجروح وكدمات، فاطمة محمود مسعد 20 عاما مصابة بكدمات وجروح، فاطمة عبد المجيد أحمد 55 عاما، مصابة بجروح وكدمات، كريمة السيد على الطوخي 6 اعوام مصابة بكدمات، عبد الفتاح الطوخي 49 عاما، إسراء محمود مسعد 26 عاما مصابة بكدمات وسحجات،ومحمد النجار مسعد 54 عاما مصاب بكسور وكدمات، بالإضافة إلى شخصين مجهولى الهوية، نتيجة انقلاب السيارة التى يستقلونها.