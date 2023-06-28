عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بالأسماء .. مصرع شخص وإصابة 16 في انقلاب سيارة بالإسماعيلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

لقى شخص مصرعه وأصيب 16 آخرين بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح، نتيجة انقلاب سيارة ربع نقل على طريق الإسماعيلية السويس دائرة مركز فايد بالإسماعيلية.

محافظ الإسماعيلية يستقبل المهنئين بعيد الأضحى بالديوان العام



وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى فايد التخصصي، ونقل المصابين إلى المستشفى لإسعافهم ورعايتهم طبيا، وجارى تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق، وسؤال المصابين والتصريح بدفن جثة المتوفى.

وتلقى مدير أمن الاسماعيلية إخطارا من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة مفاده ورود بلاغ بانقلاب سيارة ربع نقل على طريق الإسماعيلية السويس أمام شركة الدواجن دائرة مركز فايد بالإسماعيلية.
 

على الفور انتقلت الاجهزة الامنية الى مكان الحادث كما تم الدفع ب10سيارات إسعاف برئاسة الدكتور مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية إلى مكان الحادث الذى اسفر عن مصرع أحمد الطوخي 55 عام عامل بمصنع ابوسلطان للأدوية وإصابة كلا من  عائشة محمد الطوخي45 عاما مصابة بكدمات وسحجات، ملك حسن أحمد الطوخي 12 عاما مصابة بجروح وسحجات، ومريم حسن أحمد الطوخي 8 اعوام مصابة بجروح وكدماتز

على صلاح عبد العليم 14 عام مصاب بجروح وسحجات، ورحيم جمال محمود 7 أشهر مصاب بجروح، صباح محمد الطوخي 35عام مصابة بكدمات، احمد عبد الفتاح الطوخي 13 عام مصاب بجروح وكدمات، فاطمة محمود مسعد 20 عاما مصابة بكدمات وجروح، فاطمة عبد المجيد أحمد 55 عاما، مصابة بجروح وكدمات، كريمة السيد على الطوخي 6 اعوام مصابة بكدمات، عبد الفتاح الطوخي 49 عاما، إسراء محمود مسعد 26 عاما مصابة بكدمات وسحجات،ومحمد النجار مسعد 54 عاما مصاب بكسور وكدمات،  بالإضافة إلى شخصين مجهولى الهوية، نتيجة انقلاب السيارة التى يستقلونها.

اللواء هنري ابراهيم طريق الاسماعيلية طريق الاسماعيليه السويس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع شديد لـ الدولار الأمريكي بعد إعلان الفيدرالي

صدمة لـ الزمالك وبيراميدز .. قرار عاجل في اتحاد جدة بشأن طارق حامد

إعلان عاجل من رئيس وزراء السويد بشأن حرق القرآن أول أيام العيد

أوهمني بشقة والزواج| الطالبة الضحية: عامل السوبر ماركت أقام معي علاقة مرتين

بعد فوز الأوليمبي على مالي .. فزّورة من مهيب بـ بوست مثير

مصر للطيران تعلن موعد عودة حجاج بيت الله الحرام.. وتحدد شرطًا مهمًا

تهريب ملايين الجنيهات خارج البلاد | قرار عاجل بشأن متهمي القضية الشهيرة

أين تذهب حصى رمي الجمرات بعد رميها وكم عددها؟ معلومة لا يعرفها كثير

ترشيحاتنا

مصر تدين إحراق المصحف الشريف في السويد

بعد الفوز على مالي .. ماذا قال حتحوت عن أداء المنتخب الأولمبي؟

كريم عبد العزيز: مسلسل الحشاشين من أضخم الأعمال في تاريخ الدراما العربية

أخبار مصر على مدار 24 ساعة.. موعد عودة حجاج بيت الله الحرام

نشرة الحوادث.. كواليس سرقة فنان شهير وغموض جريمة العيد في الطالبية وحيلة سيدة للهرب من قسوة زوجها

بيان عاجل من الكويت بشأن حرق المصحف في السويد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ميدو ليس آخرهم بجلبابه.. جنون الموضة والصيحات الغريبة تسيطر على نجوم الكرة

عائد 22‎%‎ | أعلى 4 شهادات ادخارية في البنوك الحكومية.. مرتفعة وثابتة

لتجنب المشكلات.. انتبه من شرب القهوة بعد اللحمة

متكتّرش منها .. قطعة في اللحمة تصيبك بـ سرطان القولون

فيديو

الجيش الروسي يطالب فاجنر بتسليم الأسلحة الثقيلة | فيديو جراف

شذى حسون تطرح كليب أغنيتها على ما أظن.. فيديو

بعد أزمة لوسي | محمد رياض يكشف حقيقة إيذائه بسبب الجن هايم

مرض خطير ينتشر في أيام العيد .. تحذير مهم من جمال شعبان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

اﻟﻤﺰﻳﺪ