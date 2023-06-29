صور المناطق الصحراوية بطائرة درون.. إخطار سفارة أجنبي ضبط في الواحات

تجري نيابة الجيزة الكلية تحقيقات موسعة في القاء القبض على طالب مصري واخر اجنبي اثناء قيامهما بتصوير مناطق صحراوية باستخدام طائرة دون طيار "درون".

طلبت النيابة تحريات الاجهزة الامنية حول الواقعة وبيان سبب تصويرهما المناطق الصحراوية بطائرة بدون طيار واخطار سفارة المتهم الاجنبي لحضور التحقيقات معه

تلقى العميد محمد أمين رئيس مباحث قطاع أكتوبر بلاغا من جهة أمنية برصد شخصين بحوزتهما كاميرا درون يستخدماها في تصوير مناطق صحراوية بالواحات البحرية.

بتقنين الإجراءات تمكن العقيد محمد أبو زيد مفتش فرقة الواحات من ضبط المتهمين يستقلان سيارة لاند كروزر وبحيازتهما الكاميرا، وإحالتهما إلى النيابة المختصة.