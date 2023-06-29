فيلم البعبع .. محمد أنور: أمير كرارة كان بيحفزنا بطريقة غير مباشرة.. فيديو

حل الفنان أمير كرارة، ضيفا على الإعلامية منى الشاذلي فى العيد، وخلال الحلقة تحدث كرارة عن فيلمه "البعبع" الذي يخوض به المنافسة في موسم عيد الأضحى، وكشف كواليس التحضير للفيلم والمغامرة التي يخوضها بتقديم عمل كوميدي لأول مرة في مسيرته.





وظهر بصحبة أمير كرارة أبطال البعبع محمد عبدالرحمن "توتا" ومحمد أنور والطفلين جان رامز وتيا ، ويكشف توتا وأنور أطرف المواقف التي واجهتهما في كواليس تصوير البعبع، والمقالب التي تعرضوا لها من أمير كرارة ومشاهد الأكشن التي أدوها داخل أحداث الفيلم.

وكشف الفنان محمد أنور، عن مشاركته في فيلم البعبع، قائلا: "قبل ما أشارك في فيلم البعبع قيل لي إن الموضوع هيكون جديد عليا وأكشن وهكون في مكان أخر"، معقبا: "الأكشن اتعمل في أنا فأنا لم أقدم دور أكشن ولكن تعلمت كيف اتلقى الضرب جيدا".

وأضاف: "أمير كرارة كان بيحفزنا بطريقة غير مباشرة، فخلال الفيلم المخرج طلب منى أن أسوق الأتوبيس فقال أمير كرارة مش هيعرف فتشجعت أن اسوق الأتوبيس رغم أنى لم أسوق عجلة قبل ذلك، وسوقت الأتوبيس وبعد أن انتهى المشهد صفق لى أمير كرارة ".

وتتضمن الحلقة مسابقات وألعاب تلفزيونية وتحديات بين أبطال البعبع في جو من المرح والبهجة يتناسب مع أجواء العيد، ويقدم أمير كرارة وتوتا وأنور لأول مرة فاصلا من الأغاني بأصواتهم.