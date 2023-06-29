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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أول مرة أقدم أكشن .. محمد عبدالرحمن: اتشديت لفيلم "البعبع" منذ اللحظة الأولى

توتا
توتا

حل الفنان أمير كرارة، ضيفا على الإعلامية منى الشاذلي فى العيد، وخلال الحلقة يتحدث كرارة عن فيلمه "البعبع" الذي يخوض به المنافسة في موسم عيد الأضحى، ويكشف كواليس التحضير للفيلم والمغامرة التي يخوضها بتقديم عمل كوميدي لأول مرة في مسيرته.

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وظهر بصحبة أمير كرارة أبطال البعبع محمد عبدالرحمن "توتا" ومحمد أنور والطفلين جان رامز وتيا ، ويكشف توتا وأنور أطرف المواقف التي واجهتهما في كواليس تصوير البعبع، والمقالب التي تعرضوا لها من أمير كرارة ومشاهد الأكشن التي أدوها داخل أحداث الفيلم.

وتحدث الفنان محمد عبدالرحمن، عن مشاركته في فيلم البعبع، قائلا: "الفيلم ينتمى إلى نوعية أفلام البطولة الجماعية"، موضحا: "أؤدى شخصية "سوكا"، وهو صديق "سلطان البعبع" الذى يجسد دوره كرارة، ونرى رحلتهما فى الفيلم على مدار يوم واحد، ولكنه يوم ملىء بالأحداث المشوقة والمثيرة'".

وأضاف: "اتشديت للسيناريو منذ اللحظة الأولى، واتفاجأت بنفسي في الأكشن، بس الحمدلله اتدربت كويس، ومتوقعتش إني أقدم الدور بالشكل ده".

وتتضمن الحلقة مسابقات وألعاب تلفزيونية وتحديات بين أبطال البعبع في جو من المرح والبهجة يتناسب مع أجواء العيد، ويقدم أمير كرارة وتوتا وأنور لأول مرة فاصلا من الأغاني بأصواتهم.

أمير كرارة الإعلامية منى الشاذلي الفنان امير كرارة توتا محمد عبدالرحمن البعبع

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