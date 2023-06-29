أمير كرارة: حتى الآن لو رأينا الأستاذ عادل إمام بنترعش.. فيديو

حل الفنان أمير كرارة، ضيفا على الإعلامية منى الشاذلي فى العيد، وخلال الحلقة يتحدث كرارة عن فيلمه "البعبع" الذي يخوض به المنافسة في موسم عيد الأضحى، ويكشف كواليس التحضير للفيلم والمغامرة التي يخوضها بتقديم عمل كوميدي لأول مرة في مسيرته.



وتحدث الفنان أمير كرارة، عن الزعيم عادل إمام، قائلا: "أفلام الزعيم عادل إمام دخلتها كتير في السينما وكنت أشاهد أفلامه عدة مرات، ومنها شمس الزناتى وسلام يا صاحبي والمشبوه".

وأشار: "حتى الآن لو رأينا الأستاذ عادل إمام بنترعش"، موضحا: "كنت أحرص على مشاهدة أفلام عادل إمام في العيد، وربنا يعطى له الصحة، وعادل إمام سيظل عادل إمام وربنا يبارك في عمره ".

وظهر بصحبة أمير كرارة أبطال البعبع محمد عبدالرحمن "توتا" ومحمد أنور والطفلين جان رامز وتيا ، ويكشف توتا وأنور أطرف المواقف التي واجهتهما في كواليس تصوير البعبع، والمقالب التي تعرضوا لها من أمير كرارة ومشاهد الأكشن التي أدوها داخل أحداث الفيلم.

