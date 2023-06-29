كريم عبد العزيز: مسلسل الحشاشين من أضخم الأعمال في تاريخ الدراما العربية

هنأ الفنان كريم عبد العزيز المواطنين؛ بمناسبة عيد الأضحى المبارك، والعرض الخاص بفيلم "بيت الروبي" والذي يشارك في أعماله.

وأوضح كريم عبد العزيز، خلال تصريحات لبرنامج سبوت لايت، المذاع على قناة صدى البلد، أن فيلم بيت الروبي تدور أحداثه نحو الكوميديا الاجتماعية الخفيفة، لافتا إلى أنه يناقش قضايا السوشيال ميديا بالإيجاب والسلب.

وتابع: الأسرة في فيلم بيت الروبي تتورط في أحداث كثيرة في الفيلم، معربا عن أمنياته بنجاح الفيلم.

واختتم: "مسلسل الحشاشين من أصعب وأهم الأفلام في حياتي، خاصة وأنه يعد من أضخم الأعمال الإنتاجية في تاريخ الدراما العربية.

وحقق فيلم بيت الروبي أمس الثلاثاء إيرادات بلغت 2.722.705 مليون جنيه، ليصل في أسبوعه الأول لحوالي 21 مليون جنيه ويتربع في المركز الأول.

يضم فيلم بيت الروبي في بطولته كلًا من كريم محمود عبد العزيز، نور اللبنانية، وتارا عماد، وكريم عبد العزيز وآخرين بجانب عدد من ضيوف الشرف.