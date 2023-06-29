البلوجر الألماني نويل يزور مستشفى سرطان الأطفال| شاهد

شارك البلوجر الألماني نويل روبنسون، زيارته لمستشفي سرطان الأطفال ٥٧٣٥٧، عبر حسابه على انستجرام.

وفاجأ الأطفال داخل غرفهم بالمستشفى، ورقص معهم على الأغاني الشهيرة.

روج التيكتوكر الالماني الشهير نويل روبنسون، للسياحة في مصر، بتصويره لعدد كبير من مقاطع الفيديو في أشهر المعالم السياحية في مختلف محافظات الجمهورية .

ويحظى التيكتوكر الشهير بمتابعة الملايين على منصات التواصل الاجتماعي، وقوبلت زيارته إلى مصر بترحاب كبير.

وكان نويل روبنسون قد وصل إلى مصر منذ عدة أيام لقضاء إجازته، وشارك متابعيه عبر صفحته الرسمية على تيك توك فيديوهات يقوم فيها بتنفيذ رقصته الشهيرة في العديد من المناطق السياحية، وهو ما لاقى تفاعلاً كبيراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي.