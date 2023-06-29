السعودية .. الشرطة تكشف جنسية أحد قتلى إطلاق النار أمام قنصلية أمريكا

أعلنت شرطة مدينة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية اليوم الخميس، جنسية أحد القتلى في حادث تبادل إطلاق النار أمام القنصلية الأمريكية في مدينة جدة.

وقالت الشرطة في بيان لها نقلته صحيفة "عكاظ" السعودية: "تعرض أحد العاملين من الجنسية النيبالية في الحراسات الأمنية الخاصة بالقنصلية إلى إصابة أدت إلى وفاته، ولا تزال التحقيقات الأمنية جارية لمعرفة ملابسات الحادثة".

ومنذ قليل، أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بيانًا قالت فيه: "نؤكد التقارير حول حادث إطلاق النار أمام قنصليتنا في مدينة جدة السعوية. تم إغلاق القنصلية في جدة ولم يصب أي مواطن أمريكي في حادث إطلاق النار".

وأضاف البيان: "قتل شخصان في الحادث وهما عنصر بالحراسة المحلية للقنصلية ومهاجم قتلته قوات الأمن".

وفي وقت سابق، نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة قوله إن تبادل إطلاق النار وقع عند الساعة 6:45 من مساء يوم الأربعاء.

وأوضح تفاصيل الحادثة قائلاً إن شخصًا يستقل سيارة توقف قرب مبنى القنصلية الأمريكية في جدة وترجل منها حاملاً سلاحاً نارياً في يده، فبادرة الجهات الأمنية بالتعامل معه وفق مقتضيات الموقف، ما أسفر عن مقتله.