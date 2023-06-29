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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من أمريكا بعد تبادل لإطلاق النار خارج قنصليتها في السعودية

القنصلية الأمريكية
القنصلية الأمريكية بجدة

أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، بيانًا عاجلاً أكدت فيه وقوع تبادل لإطلاق نار أمام القنصلية الأمريكية في مدينة جدة السعودية أدى لسقوط قتيلين.

وقالت الوزارة في بيانها: "نؤكد التقارير حول حادث إطلاق النار أمام قنصليتنا في مدينة جدة السعوية. تم إغلاق القنصلية في جدة ولم يصب أي مواطن أمريكي في حادث إطلاق النار".

وأضاف البيان: "قتل شخصان في الحادث وهما عنصر بالحراسة المحلية للقنصلية ومهاجم قتلته قوات الأمن".

مقتل المهاجم وحارس أمن.. تبادل لإطلاق النار قرب مبنى القنصلية الأمريكية بجدة

بيان السعودية

وفي وقت سابق، نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة قوله إن تبادل إطلاق النار وقع عند الساعة 6:45 من مساء يوم الأربعاء.

وأوضح تفاصيل الحادثة قائلاً إن شخصًا يستقل سيارة توقف قرب مبنى القنصلية الأمريكية في جدة وترجل منها حاملاً سلاحاً نارياً في يده، فبادرة الجهات الأمنية بالتعامل معه وفق مقتضيات الموقف، ما أسفر عن مقتله.

وأشار المصدر الأمني إلى أن الحادث أسفر عن مقتل أحد العاملين من الجنسية النيبالية في الحراسات الأمنية الخاصة بالقنصلية متأثراً بإصابته خلال تبادل إطلاق النار.

وأكد المتحدث باسم شرطة مكة المكرمة أن التحقيقات الأمنية جارية لمعرفة ملابسات الحادث.

أمريكا السعودية جدة مدينة جدة القصنلية الأمريكية

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