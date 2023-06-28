مقتل المهاجم وحارس أمن.. تبادل لإطلاق النار قرب مبنى القنصلية الأمريكية بجدة

جرى تبادل لإطلاق النار أمام القنصلية الأمريكية في جدة، ما أسفر عن مقتل المهاجم وحارس أمن.

وأعلن المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة أنه عند الساعة ( 45 : 6 ) مساء اليوم الأربعاء، توقف أحد الأشخاص يستقل سيارة بالقرب من مبنى القنصلية الأمريكية بمحافظة جدة وترجل منها حاملاً سلاحاً نارياً في يده، فبادرت الجهات الأمنية المختصة بالتعامل معه وفق ما يقتضيه الموقف.

وأضاف أنه نتج عن تبادل النار مقتله. كما تعرض أحد العاملين من الجنسية النيبالية في الحراسات الأمنية الخاصة بالقنصلية إلى إصابة أدت إلى وفاته.

ولا تزال التحقيقات الأمنية جارية لمعرفة ملابسات الحادث.