في ذكرى مولده.. ولي العهد الأردني يظهر بثوب أبيض متحزما بسلاح

بث التلفزيون الأردني مقطع فيديو قصيرا، لخص مسيرة الأمير الحسين منذ ولادته وحضن جده، العاهل الأردني الراحل، الملك الحسين بن طلال، إلى لقطات زواجه بالسعودية من رجوة السيف مطلع الشهر الجاري والتي منحت لقب الأميرة رجوة الحسين بعد عقد قرانهما.

ولي عهد الأردن

جاء ذلك في ظل الاحتفال بعيد ميلاد ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله الثاني.



ونشر الديوان الملكي الأردني صورة لولي العهد الأردني بثوب أبيض متحزما بسلاح، بتعليق قال فيه: “الديوان الملكي الهاشمي يهنئ صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، بعيد ميلاده التاسع والعشرين، مع خالص التمنيات لسموه بدوام التوفيق والسداد، في ظل قيادة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، حفظه الله ورعاه.كل عام وسمو ولي العهد بألف خير.”

وولد الأمير الحسين في مدينة عمان في التاسع عشر من شهر محرم سنة 1415 هجرية، الموافق للثامن والعشرين من حزيران عام 1994 ميلادية، هو أكبر أنجال الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا العبدالله، وهو السليل الثاني والأربعون للنبي محمد، عليه الصلاة والسلام. وله شقيق واحد هو الأمير هاشم وشقيقتان؛ الأميرة إيمان والأميرة سلمى.