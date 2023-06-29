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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة مميزة.. ميرنا نور الدين تخطف الأنظار عبر إنستجرام

ميرنا نور الدين
ميرنا نور الدين

شاركت الفنانة بسنت ميرنا نور الدين متابعهيا صورة جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية الاستوري.

وظهرت ميرنا في الصورة بإطلالة متميزة، معتمدة على الميكب الناعم الذي أبرز جمال وجهها وانسدال خصلات شعرها السوداء علي كتفيها من داخل سيارتها.

 

 

ميرنا نور الدين وفيلم بعد الشر

وتشارك ميرنا نور الدين في فيلم "بعد الشر" بطولة علي ربيع، أوس أوس، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، ورنا رئيس، تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج أحمد عبدالوهاب.

العمل تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، حول علي ربيع وأوس أوس اللذان يقومان بالنصب على البنات خلال الأحداث، مما يدخلهما في العديد من الصراعات.

 

أطلت الفنان ميرنا نور الدين على جمهور الشاشة الصغيرة فى ماراثون رمضان الماضي من خلال مشاركتها فى واحد من أهم الأعمال وهو الكتيبة 101 بشخصية دور الطبيبة آمنة، وهى شخصية غير تقليدية تتواجد ضمن جنود الجيش المصرى على خط النار وفى أماكن الصراع.

تكون المسلسل من 20 حلقة، وشارك في بطولته عددا من النجوم وهم  عمرو يوسف و آسر ياسين، وشارك في العمل أيضا الفنان فتحي عبدالوهاب، ووليد فواز، والفنانة وفاء عامر، بالإضافة إلى عدد من الفنانين ضيوف الشرف.

إطلالات ميرنا نور الدين

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