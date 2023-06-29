عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بريطانيا تكشف تفاصيل مثيرة بشأن طائرة نادرة أسقطتها فاجنر خلال تمردها ضد روسيا

تمرد فاجنر ضد روسيا
تمرد فاجنر ضد روسيا

كشفت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الخميس، تفاصيل جديدة بشأن تمرد قوات فاجنر، قبل أيام، مشيرة إلى أنها أسقطت طائرة روسية تعتبر من الأصول عالية القيمة والتي كانت تستخدمها موسكو في مهام القيادة والتحكم.

وقالت الدفاع البريطانية، عبر تويتر، إنه: "في 24 يونيو، قامت قوات الدفاع الجوي التابع لقوات فاجنر العسكرية الخاصة بإسقاط طائرات الهليكوبتر العسكرية الروسية وطائرة من طراز إليوشين IL-22M".

وأشارت الدفاع البريطانية، في أحدث تقرير استخباراتي لها، إلى أن "طائرة IL-22M تعد جزءًا من أسطول صغير نسبيا يضم فقط ما يصل إلى 12 طائرة، يتم استخدامه بكثافة لكل من مهام القيادة الجوية، والمهام التي تعتمد على اللاسلكي".

وأضافت "لعبت هذه الطائرات الخاصة بالبعثة دورا رئيسيا في تنظيم القوات الروسية في حربها ضد أوكرانيا".

وتابعت: "تعمل الطائرة من الأصول ذات القيمة العالية ضمن سلامة المجال الجوي الروسي، خارج نطاق أنظمة الدفاع الجوي الأوكراني".

وأفادت بأنه "من المحتمل أن يكون لفقدان هذه الطائرة تأثير سلبي على العمليات الجوية والأرضية الروسية. وعلى المدى القصير، فمن المؤكد أن الصدمة النفسية لفقدان عدد كبير من الطاقم بهذه الطريقة ستضر بالمعنويات داخل قوة الفضاء الروس".

وأوضحت أنه "على المدى الطويل، هناك احتمال أن يتم تقليل مستويات المهام الحالية لإدارة الأسطول المتبقي بأمان. ومن المحتمل أن يقوض ذلك قدرة روسيا على قيادة وتنسيق قواتها، خاصة خلال فترات العمليات الإيقاعية العالية".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وصف في خطاب له ما حدث في روسيا و"التمرد المسلح" الذي قام به مؤسس قوات فاجنر العسكرية الخاصة بأنه "طعنة في الظهر".

وعقب فشل التمرد، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن السلطات القضائية في روسيا لن تلاحق مقاتلي قوات فاجنر قضائيًا، بعد يومٍ من إعلان قائد فاجنر يفجيني بريجوزين تمرده المسلح ضد روسيا.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فى ثاني أيام العيد.. هبوط بأسعار الذهب| عيار 21 مفاجأة

500 جنيه الآن|زلزال يضرب أسعار الذهب عالميا ثاني أيام العيد وعيار21 مفاجأة

شاب يطلب كيلو لحمة عبر الفيس بوك .. وردود أفعال مفاجئة من المصريين

ضربة موجعة للأبيض.. بيراميدز يتفوق على الزمالك ويقترب من حسم صفقة الموسم

مهمة مستحيلة.. كيف يصعد الزمالك لدوري أبطال إفريقيا على حساب الأهلي؟

التصنيف بالكامل| 3 منتخبات تهدد مصر في قرعة التصفيات الإفريقية لكأس العالم 2026

بعد حرقه في السويد.. شاهد| بوتين يحتضن المصحف ويؤكد: "المسلمون إخوتنا"

والدة طالبة أكتوبر: عامل الدليفري استدرج بنتي عشان يكسر عيني وأوافق يتجوزها 

ترشيحاتنا

موعد مباراة الأهلي ضد البنك الأهلي في الدوري والقناة الناقلة

فضل الله: ثورة 30 يونيو نقطة تحول في تاريخ الدولة المصرية

لا تستعجلوا الحب.. رضوى الشربيني تثير الجدل بإطلالة جديدة

بث مباشر.. ضيوف الرحمن يؤدون طواف الإفاضة أول أيام التشريق

رئيس النيابة الإدارية: ثورة 30 يونيو عبرت عن تكاتف الشعب بمختلف طوائفه

ماتت على عرفات| الحاجة راجية تاهت حتى الموت.. وابنها يكشف آخر لحظاتها المؤثرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماتت على عرفات| الحاجة راجية تاهت حتى الموت.. وابنها يكشف آخر لحظاتها المؤثرة

صورة غريبة.. جزار يضع بخورا في فم عجل خلال عيد الأضحى

بعد هذا السيناريو|بيراميدز يطيح بآمال الزمالك بدوري إفريقيا..والقلعة البيضاء تحجز الكونفدرالية (تفاصيل)

وفرت أجرة الجزار.. سيدة مصرية تنهي أبرز مظاهر عيد الأضحي بمفردها

فيديو

مقطع فيديو لمسنة تنهار من البكاء في مكة تثير تعاطف السوشيال ميديا..شاهد

مقطع فيديو على متن طائرة بريطانية يحصد ملايين المشاهدات.. شاهد

مشاكل وأزمات.. محمد رمضان يكشف مواقف ندم عليها في حياته

كلمة بحبك.. موقف محرج لـ محمد رمضان مع حنان ترك قبل سنوات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

اﻟﻤﺰﻳﺪ