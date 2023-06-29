اعتقال جنرال كبير أيد فاجنر في تمردها.. تفاصيل

قالت صحيفة إندبندنت البريطانية إنه تم القبض على الجنرال الروسي سيرجي سوروفكين بزعم علمه بمحاولة التمرد التي قام بها يفجيني بريجوزين، رئيس قوات فاجنر.

ولم تعلق وزارة الدفاع رسميًا بعد على الاعتقال لـ "الجنرال هرمجدون" ، الذي لم يظهر علنًا منذ يوم السبت الماضي ، عندما شن رئيس فاجنر تمردًا مسلحًا.

ونقلت صحيفة "موسكو تايمز" عن مصدر قوله: "يبدو أنه (سوروفيكين) اختار جانب بريجوزين خلال الانتفاضة" وقد قبضوا عليه.

في غضون ذلك، قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو إنه أقنع بوتين بعدم "انهاء" قائد المرتزقة فاجنر ، ردًا على التمرد قصير الأمد.

ووفقًا لوسائل الإعلام الحكومية البيلاروسية ، قال: "لقد فهمت أيضًا: تم اتخاذ قرار صعب (وكان عنوان خطاب بوتين) للقضاء على المتمردين".