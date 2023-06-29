محمد إمام يهنئ متابعيه بعيد الأضحى المبارك.. شاهد

هنأ الفنان محمد إمام بعيد الأضحي المبارك متابعيه عبر صفحتة علي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية الاستوري.

وكتب محمد إمام:"كل سنه وانتم طيبين جميعاً".

يواصل الفنان محمد عادل إمام تصوير مشاهد فيلمه الجديد أبو نسب، وذلك استعداد لعرضه نهاية فصل الصيف.



ويصور إمام خلال هذه الفترة داخل أحد الفنادق الخاصة، حيث أن المشاهد التى يقوم بتصويرها تجمعه بالفنانة ياسمين صبري وماجد الكدواني بطلي العمل.

فيلم "أبو نسب" بطولة محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدوانى، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام ويجمع الفيلم بين ياسمين صبري ومحمد إمام للمرة الثالثة فى السينما، بعدما قدما سويًا فيلمى "جحيم فى الهند" عام 2016 و"ليلة هنا وسرور" عام 2018، وحقق الفيلمان نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيرى وكذلك على مستوى شباك التذاكر.