صفقة بـ2 مليون جنيه.. القبض على 3 أشخاص بحوزتهم 39 كيلو مخدرات

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسماعيلية، من ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية " مقيم بدائرة مركز شرطة فايد) حال تواجده بمحل سكنه.. وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين وزنت 5 كيلو جرام- كمية من مخدر الهيدرو وزنت 10 كيلو جرام - مبلغ مالى- هاتف محمول).

كما تم ضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة مركز شرطة أبوصوير) وذلك أثناء تواجدهما بدائرة قسم شرطة أول الإسماعيلية.. وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 24 كيلو جرام- هاتف محمول ).

وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من متحصلات البيع والهاتف المحمول للإتصال بعملائهم.

وقُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(2,200,000 مليون جنيه تقريباً) و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ويأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وترويجها .