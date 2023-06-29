ضبط 21 قطعة سلاح ناري في حملة أمنية بأسوان

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج حملة أمنية استهدفت دوائر (مراكز شرطة "أسوان، كوم أمبو، دراو، نصر النوبة، إدفو"- وقسمى شرطة "أول وثان أسوان") .

وتم ضبط (21) قطعة سلاح نارى (6 بنادق آلية– 4 بنادق خرطوش– 11 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة و6 خزينة متنوعة) بحوزة (23 متهم "لعدد 14 منهم معلومات جنائية" ).

كما تم ضبط (18) قضية "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضبط خلالهم (29 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 35 كيلو جرام لمخدر البانجو – 1,250 كيلو جرام لمخدر الهيروين- 900 جرام لمخدر الشابو- عدد من الأقراص المخدرة) بحوزة (22 متهم "لعدد 15 منهم معلومات جنائية") و تنفيذ (834) حكم قضائى متنوع واتخاذ الإجراءات القانونية.

ويأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما إستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام.