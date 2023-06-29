سقوط 8 تجار مخدرات بحوزتهم 9 كيلو حشيش وهيروين بكفر الشيخ والإسماعيلية

شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى – الأمن العام - الأمن المركزى) والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة ومديريتى أمن (كفرالشيخ- الإسماعيلية) حملة أمنية استهدفت نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا فى الاتجار بالمواد المخدرة بكميات كبيرة وترويجها على عملائهم، متخذين من دوائر مراكز شرطة (مطوبس – الإسماعيلية) وقسم شرطة ثان الإسماعيلية بنطاق محافظتى (كفرالشيخ- الإسماعيلية) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وأسفرت الجهود فى مديرية أمن كفرالشيخ عن ضبط (4 أشخاص " لإثنين منهم معلومات جنائية"، مقيمون بدائرة مركز شرطة مطوبس) لقيامهم بترويج المواد المخدرة على عملائهم بدائرة المركز.. وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرامات– 500 قرص مخدر لعقار "رويال" – طبنجة– مبالغ مالية – 5 هواتف محمول- ميزان حساس).

وفى مديرية أمن الإسماعيلية تم ضبط (4 أشخاص " لثلاثة منهم معلومات جنائية") لقيامهم بترويج المواد المخدرة على عملائهم بدائرتى "مركز شرطة الإسماعيلية- قسم شرطة ثان الإسماعيلية".. وبحوزتهم (1,250 كيلو جرام لمخدر الهيروين- 2 كيلو جرام لمخدر الحشيش– بندقية آلية– طبنجة- بندقية ضغط مزودة بتليسكوب رؤية ليلية- 8 خزينة وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة- مبلغ مالى – 5 هواتف محمول).

وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (590,000) جنيه تقريباً.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.