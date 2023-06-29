الأهلي يطارد بيراميدز على الصدارة.. ترتيب الدوري المصري

اشتعل الصراع على صدارة الدوري المصري الممتاز، بعد فوز بيراميدز على سموحة بنتيجة 5-2، أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 32.

وحجز فريق بيراميدز مقعده في مسابقة دوري أبطال إفريقيا للمرة الأولى في تاريخه، بعدما رفع رصيده إلى 67 نقطة في صدارة ترتيب الدوري “مؤقتا”، متفوقا بفارق نقطتين عن الأهلي صاحب المركز الثاني، مع تبقى 6 مباريات أقل لصالح المارد الأحمر، ويحل فيوتشر ثالثا برصيد 57 نقطة والزمالك رابعا برصيد 56 نقطة.

ويسعى الأهلي للفوز على البنك الأهلي في مباراة اليوم، لاستعادة صدارة الدوري المصري الممتاز.

ترتيب الدوري المصري :

1- بيراميدز .. 67 نقطة

2- الأهلي .. 65 نقطة

3- فيوتشر .. 57 نقطة

4- الزمالك.. 56 نقطة

5- المصري .. 44 نقطة

6- المقاولون العرب .. 43 نقطة

7- فاركو .. 41 نقطة

8- الاتحاد .. 41 نقطة

9- إنبي .. 39 نقطة

10- سموحة .. 36 نقطة

11- البنك الأهلي .. 35 نقطة

12- سيراميكا كليوباترا .. 33 نقطة

13- الإسماعيلي .. 33 نقطة

14- طلائع الجيش .. 32 نقطة

15- أسوان .. 32 نقطة

16- غزل المحلة .. 32 نقطة

17- الداخلية .. 29 نقطة

18- حرس الحدود .. 20 نقطة (هبط رسميا)