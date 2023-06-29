عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 36 حالة تعدٍ وإيقاف حالات بناء بدون ترخيص ببني سويف

صدى البلد

أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، على ضرورة مواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مع الاهتمام بأعمال النظافة والتجميل ورفع القمامة والمخلفات على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وبخاصة خلال أيام عيد الأضحى المبارك، والتي قد يستغلها البعض في التعدي على الأراضي الزراعية أو الشروع في أعمال بناء مخالف داخل الأحوزة العمرانية، وتفعيل غرفة العمليات بديوان عام المحافظة والتواصل الدائم مع غرف العمليات الفرعية بالمديريات والوحدات المحلية لمتابعة أية شكاوى والعمل على التدخل السريع لحلها، ووفق خطة محكمة ومحددة للتعامل مع كافة المواقف والمشاكل في القطاعات الخدمية.

وتبين من التقرير، الذي أعده المهندس أشرف كمال رئيس وحدة المتغيرات المكانية بالديوان العام، أنه قد تم إيقاف وإزالة في المهد لعدد 10 حالات، تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات بناء داخل الحيز العمراني، بمراكز (ناصر، إهناسيا، سمسطا، الواسطى)، وذلك في ثان أيام إجازة عيد الأضحى المبارك، وتضمنت ٣حالات تعد على الأراضي الزراعية، ٤حالات على أملاك الدولة، ٣حالات بناء طوابق عليا بدون ترخيص) ليصبح إجمالي ما تم إزالته خلال إجازة العيد إلى 36حالة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الوحدات المحلية والجهات الأمنية وحماية الأراضي بمديرية الزراعة ومتابعة وإشراف من وحدة المتغيرات المكانية بالديوان العام ولجانها الفرعية بالمراكز

رئيس جامعة بني سويف: رفع حالة الاستعداد القصوى بالمستشفيات استعدادا لعيد الأضحى

جامعة بني سويف: افتتاحات وإنشاءات جديدة بقيمة 5.37 مليار جنيه في عهد الرئيس السيسي

وشدد المحافظ على أهمية واستمرار المتابعة الدائمة لأية متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعد جديدة والتعامل معها فوراً، مع استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى، ومنع أي تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، لضمان عدم استغلال أيام العيد في التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو أية أعمال بناء مخالفة

جدير بالذكر أن مديرية الزراعة قد أتمت استعداداتها ضمن خطة المحافظة الخاصة بعيد الأضحى المبارك، والتي تضمنت تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان المديرية برئاسة وكيل الوزارة متصلة بغرفة عمليات فرعية بإدارات الزراعة لمتابعة سير العمل ومواجهة أية تعديات على الأراضي الزراعية قد تحدث استغلالاً لإجازة العيد.

 

التعديات على الاراضي الزراعية التعديات التعديات علي الأراضي تعديات على الأراضي الزراعية رفع درجة الاستعداد غنيم محافظ بنى سويف غير لتعديات على الأراضى الزراعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه الآن|زلزال يضرب أسعار الذهب عالميا ثاني أيام العيد وعيار21 مفاجأة

زمالك دوري الأبطال «في المشمش».. لوائح الكاف واتحاد الكرة تحرم الأبيض قاريا

للمرة الأولي في تاريخه| سيناريوهات اقتناص بيراميدز لقب الدوري من الأهلي

ماتت على عرفات| الحاجة راجية تاهت حتى الموت.. وابنها يكشف آخر لحظاتها المؤثرة

الأرز والسكر بـ12 والزيت بـ30..زيادة دعم السلع التموينية..وهذه قائمة أسعار يوليو 2023

ضربة موجعة للأبيض.. بيراميدز يتفوق على الزمالك ويقترب من حسم صفقة الموسم

شاب يطلب كيلو لحمة عبر الفيس بوك .. وردود أفعال مفاجئة من المصريين

فى ثاني أيام العيد.. هبوط بأسعار الذهب| عيار 21 مفاجأة

ترشيحاتنا

أيكيا أبرزها .. قائمة المنتجات السويدية بعد دعاوى الأزهر بالمقاطعة نصرة للمصحف

شيء في منزلك به بكتيريا أكثر من الحمام.. فيديو يكشف التفاصيل

إعلان نتيجة تنسيق الدفعة الأولى من الطلاب الوافدين المتقدمين للدراسة بالجامعات المصرية

حكم الجماع في الحج وكفارته وهل يفسده؟ العلماء: جائز بعد هذا النسك

تصريح غريب .. الاتحاد الأوروبي يحذر من خطر إضعاف الرئيس الروسي

إساءة صريحة..مفتي الجمهورية: حرق المصحف بالسويد يشيع الكراهية بين الشعوب وأتباع الأديان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل طاجن الكوارع في الفرن

طفلة مصرية تلفت الانتباه.. هل تشبه النجمة العالمية سيلينا جوميز؟|شاهد

غسل أسنان الخروف بمعجون.. رجل يثير إعجاب المتابعين بأسرع طريقة لتنظيف الأضحية

لا تستعجلوا الحب.. رضوى الشربيني تثير الجدل بإطلالة جديدة

فيديو

عثروا على جثته بعد 5 أشهر من اختفائه.. تفاصيل وفاة نجم شهير |فيديوجراف

لن تصدق.. رضا البحراوي يكشف عدد زوجاته وأبنائه ومهنته قبل الغناء «فيديوجراف»

مقطع فيديو لمسنة تنهار من البكاء في مكة تثير تعاطف السوشيال ميديا..شاهد

مقطع فيديو على متن طائرة بريطانية يحصد ملايين المشاهدات.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

اﻟﻤﺰﻳﺪ