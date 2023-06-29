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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط: توزيع لحوم 42 عجلا على الأسر الأولى بالرعاية

اللواء عصام سعد محافظ
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إنه تم ذبح 42 عجلا بقريا بلديا وتوزيع لحومها على الأسر المستحقة والأولى بالرعاية والأكثر احتياجا بالقرى والنجوع بالتنسيق مع جمعية الأورمان بإشراف مديريتي التضامن الاجتماعى والطب البيطرى ورؤساء المراكز والأحياء. 

ويأتي ذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك ،من أجل رفع العبء والمعاناة عن كاهل تلك الأسر وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، بتوفير حياة كريمة وآمنة للمواطنين.
وأكد محافظ أسيوط، فى بيان صادر، عن إدارة الإعلام بالمحافظة اليوم الخميس، أنه تم توجيه مديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة ومؤسسات المجتمع المدنى بتفعيل المشاركة المجتمعية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، والعمل جنبا الى جنب مع الجهاز التنفيذي للمحافظة للتيسير عن المواطنين. 

كما شدد على توفير احتياجات الأسر من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم خاصة في الأعياد والمناسبات، مشيرًا إلى الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية بالمحافظة وحرصه واهتمامه على التعاون الدائم معها لتحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي باعتباره أحد أهم المجالات التنموية.
وأشاد المحافظ ، بجهود جمعية الأورمان ومديرها اللواء ممدوح شعبان والتي تساهم بشكل فعال في رفع المعاناة عن كاهل المواطن واستهداف القرى الأكثر إحتياجاً، معلناً دعمه الكامل وتكاتف وتضافر كافة الجهود من أجل تحسين مستوى معيشة تلك الأسر ،والوصول الى الاسر المستحقة بالقرى والنجوع بمشاركة كافة الجهات .

 

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من جانبه أوضح محمد سعد مدير فرع جمعية الأورمان بأسيوط ، إنه تنفيذا لتوجيهات محافظ اسيوط ، وتعليمات اللواء ممدوح شعبان مدير جمعية الأورمان ، وذلك ضمن خطة الجمعية وبخاصة فى المناسبات والوقوف بجانب الدولة المصرية فى مساعدة الاسر في جميع أنحاء الجمهورية ،يجرى على مدار أيام العيد ذبح 42 عجل بقري تحت إشراف الطب البيطري فى ٤ مجازر علي مستوي المحافظة هم مجزر مير القوصية ومجزر عرب العوامر بأبنوب ومجزر الغنايم ومجزر ساحل سليم ،وتوزيع اللحوم على المستحقين بالقرى الأكثر احتياجًا بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي وفقاً لكشوف الاستحقاق للحالات التي تم تحديدها من خلال أبحاث ميدانية للوصول إلى الفئات المستهدفة وضمان وصول الدعم لمستحقيه وادخال البهجة والسرور على تلك الأسر لافتًا إلى مراعاة تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية أثناء الذبح وكذا عند توزيع اللحوم موجهًا الشكر لمحافظ أسيوط ورؤساء المراكز والاحياء لدعمهم لجهود الجمعية وانشطتها التنموية وبرامج دعم الأسر الأكثر احتياجاً والمرأة المعيلة والحرص على تذليل كافة العقبات وضمان وصول الدعم لمستحقيه وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

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