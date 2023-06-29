نقل البرلمان: ثورة 30 يونيو غيرت مسيرة الوطن وجاءت بقائد عظيم

هنأ النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ونائب رئيس البرلمان العربي ، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وجميع رجال القوات المسلحة البواسل من ضباط وضباط صف وجنود ، ورجال الشرطة المصرية و جميع أبناء الشعب المصري، بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو المجيدة.

وتابع النائب علاء عابد فى بيان صحفى له: ثورة 30 يونيو حافظت على وحدة مصر ، لافتا إلى أن ثورة 30 يونيو تلك الثورة الشعبية قد حققت معجزة ، على كافة المستويات ، وأثبتت أن الشعب المصري العظيم قادر على تحقيق المستحيل ، ونزول المصريين بالملايين في الشوارع ، ورفضهم أي مساومات على وطنهم وإصرارهم على الحفاظ على الهوية المصرية.

وأكد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ، أن ما تحقق في مصر خلال العشر سنوات الماضية من إنجازات، يؤكد أن المصريين كانوا على حق عندما عبروا عن إرادتهم ورغبتهم بضرورة التغيير ، والحفاظ على وحدة الشعب المصري.

كما أوضح النائب علاء عابد ، أهمية الدور الوطنى الهائل، الذي لعبته القوات المسلحة المصرية ، وانحيازها لإرادة أبناء الشعب المصري والدفاع عن رغبتهم ، حيث وقفت بجوار الشعب و انحازت له بشكل واضح في مواجهة الجماعة الإرهابية وأنصارها وحافظت على تراب الوطن الغالي.

وقال النائب علاء عابد ، أن ثورة 30 يونيو غيرت مسيرة هذا الوطن ، وجاءت ببطل وقائد عظيم وهو الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي أحدث ثورة تنموية حقيقية فى مصر، رغم كل الظروف والتحديات التى واجهها وأعاد لمصر ثقلها الإقليمي والدولي.