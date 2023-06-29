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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نقل البرلمان: ثورة 30 يونيو غيرت مسيرة الوطن وجاءت بقائد عظيم

علاء عابد رئيس لجنة
علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب

هنأ النائب علاء عابد  رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ونائب رئيس البرلمان العربي ، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وجميع رجال القوات المسلحة البواسل من ضباط وضباط صف وجنود ، ورجال الشرطة المصرية و جميع أبناء الشعب المصري، بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو المجيدة.

وتابع النائب علاء عابد  فى بيان صحفى له: ثورة 30 يونيو حافظت على وحدة مصر ، لافتا إلى أن ثورة 30 يونيو  تلك الثورة الشعبية  قد حققت معجزة ، على كافة المستويات  ، وأثبتت أن الشعب المصري العظيم قادر على تحقيق المستحيل ، ونزول المصريين بالملايين في الشوارع  ، ورفضهم أي مساومات على وطنهم وإصرارهم على الحفاظ على الهوية المصرية.

وأكد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ، أن  ما تحقق في مصر خلال العشر سنوات الماضية من إنجازات، يؤكد أن المصريين كانوا على حق عندما عبروا عن إرادتهم ورغبتهم بضرورة التغيير ، والحفاظ على وحدة الشعب المصري.

كما أوضح النائب علاء عابد ،  أهمية الدور الوطنى الهائل، الذي لعبته القوات المسلحة المصرية ، وانحيازها  لإرادة أبناء الشعب المصري والدفاع عن رغبتهم ، حيث وقفت بجوار الشعب و انحازت له بشكل واضح في مواجهة الجماعة الإرهابية وأنصارها وحافظت على تراب الوطن الغالي.

وقال النائب علاء عابد ، أن ثورة 30 يونيو غيرت مسيرة هذا الوطن ،  وجاءت ببطل وقائد عظيم وهو الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي أحدث ثورة تنموية حقيقية فى مصر، رغم كل الظروف والتحديات التى واجهها وأعاد لمصر ثقلها الإقليمي والدولي.

القوات المسلحة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو النائب علاء عابد الهوية المصرية

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