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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من أمن الدولة السعودي بشأن الحجاج

صدى البلد

أفاد نبأ عاجل نقلته وسائل إعلام محلية سعودية، عن تصريحات رئاسة أمن الدولة بالمملكة.

وجاء في النبأ العاجل ، رئاسة أمن الدولة "حجكم فريضتكم وأمنكم واجبنا.. بلغونا عن ما يمس ويهدد الأمن، وما يثير الريبة والاشتباه".

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وفاة الحاجة آمال إسماعيل علي

وكانت قد توفيت الحاجة آمال إسماعيل علي، مفتشة التمريض بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، في أطهر بقاع الأرض، لتدفن في الأراضي السعودية، وذلك عقب انتهائها من رمي جمرة العقبة امس الاربعاء وخلال أول ايام عيد الأضحى المبارك، لتترك خلفها المئات من أصدقائها وزملائها في العمل يدعون لها بالرحمة والمغفرة.

فيما سادت حالة من الحزن الشديد أوساط العاملين بمديرية الصحة بالشرقية والذين أشادوا بالفقيدة وحسن معاملتها وإخلاصها في أداء عملها لتكون نهايتها في اطهر بقاع الأرض وتلقي ربها وهي محرمة مؤدية فريضة حج بيته الحرام.

الدولة سعودية فريضتكم الأمن السعودية الصحة

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